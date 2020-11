Advies: straf voor agent na fatale arrestatie Mitch Rodgriquez in stand laten

De veroordeling van de agent die de dodelijke nekklem aanlegde bij Mitch Henriquez kan in stand blijven. Dat is het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad. De agent is in cassatie gegaan tegen zijn voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De Hoge Raad doet waarschijnlijk op 26 januari 2021 uitspraak.

De agent, tijdens zijn proces DH01 genoemd, was betrokken bij de aanhouding van Henriquez tijdens Parkpop in 2015. Henriquez had tegen agenten geroepen dat hij een wapen had en wees daarbij naar zijn kruis. Vijf agenten wilden de 42-jarige Arubaan vervolgens aanhouden, waarbij DH01 een nekklem gebruikte.

Volgens het gerechtshof heeft die handeling hoogstwaarschijnlijk geleid tot het overlijden van Henriquez. De agent kreeg hierbij een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van een half jaar, met een proeftijd van een jaar. Een andere agent werd vrijgesproken.

Alle ingediende klachten afwijzen

De veroordeelde agent ging tegen deze veroordeling in cassatie bij de Hoge Raad. Tijdens een procedure bij de Hoge Raad geeft de advocaat-generaal altijd een onafhankelijk en openbaar advies. Hij adviseert de Raad om alle ingediende klachten af te wijzen. Volgens de advocaat-generaal kan de veroordeling daarmee in stand blijven.

Na de fatale arrestatie van de Arubaanse man was het tijdenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk. De agenten bleven zowel in de rechtbank als bij het hof afgeschermd en anoniem. Ze zaten in een aparte kamer en hun stem werd vervormd. Dat was nodig, omdat zij en hun gezinnen ernstig bedreigd werden na de arrestatie.

Afscherming identiteit

De nabestaanden van Henriquez proberen al sinds de fatale aanhouding de identiteit van DH01 te achterhalen, maar tot nu toe tevergeefs. De familie heeft daarom bij de Hoge Raad gevraagd dat de gegevens van de agent bekendgemaakt moeten worden. De advocaat-generaal vindt deze afscherming van de identiteit van de verdachte niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), of de Slachtofferrichtlijn. Ook deze vordering zou volgend de advocaat-generaal moeten worden afgewezen.

De Hoge Raad is niet verplicht om het advies van de advocaat-generaal over te nemen. De uitspraak van de Hoge Raad staat voorlopig gepland voor 26 januari 2021.

Lees alles over de zaak Mitch Henriquez in ons dossier.