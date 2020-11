Vrees voor welzijn studenten: 'We gaan dit geen jaren volhouden'

Mbo- en hbo-leerlingen wordt hard getroffen door alle coronamaatregelen. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. 'We herkennen dit beeld wel', reageert Hans Schutte, directeur van het ROC Mondriaan. 'We redden het nog wel, maar gaan dit geen jaren volhouden.'

Volgens de minister zijn de gevolgen van de coronacrisis onder studenten vooral zichtbaar bij het welzijn van studenten, de werkdruk van medewerkers en de beschikbaarheid van stages, leerbanen en praktijklessen. 'Het thuis studeren wordt door het merendeel van de studenten als lastig ervaren en studenten geven aan te maken te hebben met stress en depressieve klachten. Ook maken studenten zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst. Het welzijn van medewerkers in het onderwijs staat ook onder druk, docenten missen het echte contact met hun studenten en vinden het onderwijs op afstand een schrale invulling van hun vak', zo schrijft de minister.

Het is een beeld dat op de scholen wordt herkend. 'We proberen alle studenten minimaal enkele dagdelen per week op school te krijgen', legt Schutte namens de Haagse mbo-instelling uit. 'Maar de leuke dingen zijn er natuurlijk af. Geen excursies of extra ontmoetingen meer.'

Verschil per sector

Het grootste probleem voor de studenten zijn de stages. Het is vaak lastig om een geschikte plek te vinden. 'Het verschil per sector', vertelt woordvoerder Mischa van Vlier namens de Leidse Hogeschool. 'Vooral voor de opleiding verpleegkunde is het nu lastig om een stageplek te vinden.' Schutte herkent dit beeld. 'Normaal bieden wij studenten ruim meer dan het wettelijke minimum aan stage-uren aan, maar dat kan nu niet meer. In sectoren zoals techniek of ICT, daar gaat het nog wel goed, maar in de horeca en toerisme is het natuurlijk moeilijk.'

Toch verwacht het ROC dit schooljaar niet in de problemen te komen. 'Mede door de enorme inzet van onze docenten redden we het nog net. We hopen volgend jaar na de zomer weer vol aan de slag te kunnen. Want op deze manier gaan we het geen jaren volhouden, maar ja, dat geldt eigenlijk voor de hele wereld.'

Welzijnscrisis onder jongeren

Minister Van Engelshoven ging in haar brief vooral in op het mbo- en hbo- onderwijs en niet op het onderwijs op universiteiten. Volgens een woordvoerder van de Universiteit Leiden komt dit waarschijnlijk door het praktische karakter van deze opleidingen. 'Ook universiteiten en onderwijsinstellingen hebben last van de coronacrisis. Maar studenten in het beroepsonderwijs lopen veel meer stage en hebben meer praktijklessen dan op een universiteit gangbaar is. En die zijn lastig online te geven.'

Studentenvakbond LSVb hoopt dat er door de brief van de minister meer aandacht voor jongeren komt. 'Studenten geven massaal aan last te hebben van concentratie- en motivatieproblemen door het vele online onderwijs', vertelt voorzitter Lyle Muns. 'Ook hebben steeds meer studenten te maken met sombere gevoelens. We moeten oppassen dat er naast de coronacrisis ook nog eens een welzijnscrisis ontstaat onder jongeren.'

