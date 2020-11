VVD wil onderzoek naar meer woonboten in Westland: 'Goede oplossing voor woningtekort starters'

Het is niet groot: zo'n dertig vierkante meter, maar volgens Lierenaar Wesley Mast (27) heb je op een woonboot alles wat je als starter nodig hebt: een woonkamer, een toilet, een douche en een slaapkamer. 'En het is qua prijs veel minder duur dan de gewone huizen in Westland.' Toch mogen er nu maar drie woonboten in Westland liggen, daar komt als het aan Wesley ligt, gauw verandering in.

De Westlandse starter woont nog steeds bij zijn ouders in De Lier. 'Ik wilde voor mijn 24e het huis uit zijn, nou dat is redelijk mislukt', zucht Wesley. 'De huizenprijzen zijn abnormaal hoog in Westland. En het aanbod aan geschikte starterswoningen gewoon heel beperkt.'

Toen hij deze zomer in Amsterdam per toeval op een woonboot terecht kwam, zag hij opeens de ideale oplossing voor zijn probleem. 'Ik werd verliefd op deze manier van wonen. Het geeft een gevoel van vrijheid op het water. En ik dacht: dit zou wel eens meer jonge starters in Westland perspectief kunnen geven.'

Beleid aanpassen

Maar vooralsnog staat in de algemene regelgeving van de gemeente Westland dat er drie woonboten in de gemeente mogen liggen. 'Ik ben verschillende partijen gaan benaderen, en de gemeente zelf.' De VVD vindt ook dat er iets aan het startersprobleem in Westland gedaan moeten worden. 'Het is tijd dat het beleid van de gemeente wordt aangepast. In elk geval moet onderzocht worden of en zo ja waar er in Westland meer woonboten kunnen liggen,' aldus raadslid Lianda Heijl (VVD).

Wesley heeft al een idee waar zijn boot moet komen te liggen. 'Hier aan De Lee in De Lier is veel ruimte.' Op dit moment liggen daar al twee boten. 'Maar er zouden er nog makkelijk drie of vier bij kunnen. En zo zijn er nog meer plekken in Westland. Maar daar moet de gemeente wel naar gaan kijken.'

Steenkoud

Henny van der Klaauw is makelaar en woont op één van de drie Westlandse woonboten. 'Het kan zeker een oplossing zijn voor het woningtekort,' geeft ze aan. 'Maar het probleem zit niet alleen in het beleid vanuit de gemeente. Hypotheekverstrekkers doen ook moeilijk bij krediet op een woonboot.'

Daarnaast heeft het wonen op een woonboot volgens haar ook nadelen. 'Je ligt toch in het water. De vloer kan hier steenkoud zijn.' Toch is ze - helaas voor Wesley - voorlopig niet van plan om weg te gaan. 'Misschien over dertig jaar, maar voorlopig zitten we hier goed. Het uitzicht is fantastisch.'

Motie

Wesley hoopt dat het onderzoek van de gemeente doorgaat. 'De gemiddelde woningprijs hier in het Westland ligt tegen de drie ton.' Volgens raadslid Heijl zouden buurtbewoners ook bezwaar hebben wegens mogelijke overlast op het water. 'Maar de overlast die er is, komt van jongeren in vaarbootjes, niet van woonbootbewoners.'

Als de gemeente geen gehoor geeft aan het verzoek van de VVD om een onderzoek te starten, zal de fractie in januari een motie daartoe indienen. Heijl: 'Wij zijn al jaren voorstander van creatieve oplossingen als het gaat om woningtekort. Denk aan Tiny Houses, maar een idee als woonboten hoort daar ook bij.'

