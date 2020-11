Voorwaardelijke werkstraf voor verduisterende groepsbegeleidster Ipse de Bruggen

Een 34-jarige oud-groepsbegeleidster van zorginstelling Ipse de Bruggen is dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van negentig uur. De Alphense had zeker 6000 euro achterover gedrukt van geestelijk gehandicapte bewoners van de Hooge Burch in Zwammerdam. De rechtbank legde de straf helemaal voorwaardelijk op, omdat de behandeling van de zaak té lang op zich heeft laten wachten.

Het Openbaar Ministerie (OM), dat een fout had gemaakt met het rondsturen van stukken waardoor de zaak zo lang duurde, had twee weken geleden zelfs om een schuldigverklaring zonder straf gevraagd. Maar dat vond de rechtbank 'zeker geen recht doen aan de aard en de ernst van het feit'. De rechtbank bepaalde ook, zoals het OM nog wél had geëist, dat Maryam K. het verduisterde geld moet terugbetalen aan Ipse de Bruggen. De instelling heeft de bewoners zelf al schadeloos gesteld. En ook moet K. van de rechters 10.000 euro betalen voor onderzoekskosten die Ipse kwijt was aan een bedrijfsrecherchebureau.

Ze was niet de enige die pikte van de bewoners, zo ontdekte dat bureau. De verduisteringen speelden van 2011 tot aan april 2014. Drie jaar geleden werden al twee andere verdachten tot 100 en 108 uur taakstraf veroordeeld. Zij moesten bij elkaar toen zo'n 28.000 euro terugbetalen aan de instelling. De twee hadden bijvoorbeeld kleding en levensmiddelen voor zichzelf gekocht van cliëntengeld.

Bekennen en zwijgen

Kasbeheerster en groepsbegeleidster Maryam K. werd ook door het bedrijfsrecherchebureau aan de tand gevoeld en bekende toen, ook aan haar chefs. Om die bekentenis dan vervolgens bij de politie weer in te trekken. Ze was naar eigen zeggen onder druk gezet en de chefs 'hadden haar verkeerd begrepen'. Ze zou het met de bonnetjes erbij later wel uitleggen hoe het allemaal zat. Maar bij de rechtbank, met alle bonnetjes bij de hand, beriep de Alphense zich plots op haar zwijgrecht. Die weigering om de beloofde openheid van zaken te geven, woog de rechtbank mee in de strafmaat.

De rechtbank acht bewezen dat de vrouw privé-uitgaven deed van geld van haar cliënten, onder andere met een pinpas. Zo kocht ze een string voor een bewoonster die dat soort ondergoed nooit zou dragen, vrouwenkleding op naam van een mannelijke bewoner, dure merkkleding die geen van de bewoners ooit droeg, sigaretten, blikjes energydrink en kattenvoer. Allemaal artikelen die de verdachte wel gebruikte, maar de cliënten niet. Ook was er sprake geweest van dubbele boekingen.

Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden bleek dat de Alphense inmiddels weer aan het werk is bij een andere zorgwerkgever.