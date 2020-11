Kunstcollectie Garoeda verkocht op veiling, Haags Historisch Museum grote koper

Het bekende restaurant is onlangs failliet verklaard. Onder die biedingen was een koperen Garoeda olielamp. Met een bedrag van 1525 euro was dit het kavel dat het meeste opbracht, aldus online veilinghuis BVA Auctions.

Lex Tilborg, conservator van het Haags Historisch Museum, zei dat het de bedoeling is de verworven stukken te gaan tentoonstellen: 'We hebben echter nog geen concrete plannen. Het materiaal biedt veel potentie, het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn in een tentoonstelling over Indisch Den Haag of over Haagse eetcultuur.'

Garoeda

Garoeda was meer dan zeventig jaar een begrip in Den Haag, maar eind september bleek het restaurant failliet te zijn. Een doorstart zat er niet meer in, waardoor de inboedel van het restaurant geveild gaat worden.

Garoeda, tussen Paleis Noordeinde en het Binnenhof gelegen, ontving tientallen jaren allerlei kopstukken, waaronder politici, en veel mensen die nog in het toenmalige Nederlands-Indië hadden gewoond.