Parkpop in Zuiderpark: 'Was retegezellig en makkelijk in de bosjes piesen’

Bom stond in de afgelopen veertig jaar tientallen keren op de verschillende podia van Parkpop om de boel aan elkaar te praten. 'Ik heb in de Vreeswijkstraat gewoond. Dus ik had een feestje in de voortuin en wat bandjes uitgenodigd', blikt hij grappend terug. Ondanks dat hij veel herinneringen koestert aan het Zuiderpark, snapt hij wel dat er voor het Malieveld is gekozen. 'De opkomst van het publiek is anders geworden. Er komt minder van buiten Den Haag, dus het Malieveld is dan makkelijker.'

Rinus Gerritsen, bassist van de Haagse band Golden Earring, was zelf meerdere keren te zien op Parkpop in het Zuiderpark. Hij snapt wel wat Bom bedoelt. 'Kijk, ik vond het Zuiderpark wel leuk hoor. Maar er is niets mis met het Malieveld. Het is een prima plek, mensen zijn er aan gewend. En ze kunnen er zo vanuit het station naartoe lopen.'

Golden Earring in 1989 op Parkpop, met links Rinus Gerritse | Foto: ANP

In 1989, 1995 en 2014 gaf hij op Parkpop acte de presence met zijn band. Maar ook tijdens Maliepop op het Malieveld, de voorganger van Parkpop, speelde Gerritsen in 1980. 'Dat was toen duidelijk een Haags feestje dat herhaald zou worden, maar uiteindelijk zijn ze naar het Zuiderpark verhuisd.' Vanaf dat moment gingen Maliepop en Noordzeepop dus verder als Parkpop. 'Zo'n slecht idee vond ik dat eigenlijk niet. Ik vond Parkpop wel fantastisch.'

'In het Zuiderpark was het makkelijk in de bosjes piesen', lacht René Bom. 'Het is gezelliger en familiair. En het is typisch Haags om het daar te houden.' Maar het Malieveld vindt hij prima. 'En als ze nou op 13 juni ook gaan demonstreren, dan is Parkpop meteen weer vol.'

Meerdere podia

Op het Malieveld komen één hoofdpodium en vijf kleinere podia te staan. Daar zetten Bom en Gerritsen wel vraagtekens bij. 'Die hebben dan wel ontzettend last van elkaar', voorspelt de Golden Earring-bassist. 'Ik heb daar ook wel een hard hoofd in', reageert Bom.

Op sociale media wordt dinsdag wisselend gereageerd op de verhuizing. 'Nee dat kan echt niet. Parkpop hoort bij het Zuiderpark zoals het Zuiderpark bij Parkpop hoort', reageert iemand. 'Het mooiste Haagse feest zal nooit meer hetzelfde zijn.' En: 'Commerciële zooi, het Malieveld is geen park. Het had ze gesierd als ze de veertigste editie in het Zuiderpark hadden gehouden en daarna naar het Malieveld waren gegaan. I'm out.'

Een ander is bang voor het begin van het einde: 'Sfeer kan je creëren, maar dat is gemaakte sfeer. Echte sfeer ontstaat omdat er een topchemie is tussen locatie en evenement. Uitspraken van "zoiets gaan we daar ook wel doen", zijn kansloos.' En weer iemand anders zegt: 'Van een Haags feestje naar een internationaal festival. Fijn voor de centen voor de organisatie, jammer voor de stad. Parkpop Zuiderpark R.I.P, ik zal je nooit vergeten.'

Tóch reageren er ook mensen positief op het nieuws. 'Veldpop dus. Leuk! Of Maliepop, natuurlijk.' Een buurtbewoner van het Zuiderpark reageert ook: 'Nu alle andere evenementen in het park ook maar verplaatsen. Zeker de meerdaagse "feestjes". Want daar hebben de omwonenden echt heel veel last van.'

'Knoertharde herrie'

En een andere omwonende van het Zuiderpark zegt: 'Het beste nieuws van 2020! Wij wonen er. En veel van de mensen met commentaar hier zijn er duidelijk al een poosje niet meer geweest. Want met ook Parkpop downtown en SaturdayNight erbij, is het drie dagen knoertharde herrie. Opgeteld met nog veel meer festivals in de woonwijk is het in de zomer elk weekend herrie.'

LEES OOK: Parkpop verhuist na 40 jaar naar Haagse Malieveld: 'Emotioneel een zware stap'