Heb jij in Gouda een winnend oudejaarslot gekocht en loop je misschien een Mini Cooper mis?

Heb je misschien nog een oudejaarslot van vorig jaar liggen, met lotnummer BD 42906? Dan heb je nog ruim een maand de tijd om de prijs, een Mini Cooper, op komen halen op de Markt in Gouda. Want bij Primera Kok tegenover het oude stadhuis is namelijk het winnende lot verkocht. Vreemd genoeg is het winnende lot nog niet verzilverd.

Toch komt het volgens eigenaar Fauve Kok van de Goudse winkel wel vaker voor dat een prijs pas veel later wordt opgeëist: 'Mensen krijgen een staatslot cadeau of stoppen het in hun tas, en dan vergeten ze dat ze een staatslot hebben. En we zien ook nu weer mensen die denken: oh, die had ik nog in mijn laatje liggen.'

Niet alleen in Gouda, maar ook nog op acht andere plekken is de winnaar van een Mini Cooper niet op komen dagen. Om die mensen toch nog te bereiken is de Staatsloterij met een vrachtwagen er op uit getrokken om een Mini Cooper af te leveren bij de verkooppunten waar het winnende lot is gekocht. Daar is de prijs, de Mini Cooper met daarop het winnende lotnummer, de komende week te bewonderen.

Keukenla of portemonnee

Mocht de winnaar zich volgende week dinsdag nog niet hebben aangediend, dan gaat de lokale winkelier met de Mini Cooper en een dak-megafoon door de kaasstad rijden om mensen op te roepen toch nog eens in de keukenla of portemonnee te kijken of ze geen oude Staatsloten vergeten zijn. Winnaars hebben namelijk nog tot uiterlijk 31 december om zich met het winnende Oudejaarslot in hun winkel te melden.

Vorig jaar verliep de actie succesvol, want met behulp van de media-aandacht kwamen er drie winnaars boven water. Maar wat in het geval er zich geen winnaar meldt? Karen van Schie van de Staatstloterij: 'Als de prijs niet wordt opgehaald dan komt het ten gunste aan de opbrengst van Nederlandse loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Die opbrengst wordt afgegeven aan de Nederlandse samenleving. Dat gaat naar NOC*NSF, maar ook naar achttien goede doelen en het Ministerie van Financiën.'

LEES OOK: Winnaar Grote Clubactie laat 100.000 euro liggen