'Twintig coronabesmettingen in Alphense gevangenis'

In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn zijn twintig gevangenen besmet met het coronavirus. Dat bevestigt de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) aan het Leidsch Dagblad. Uit voorzorg zijn drie afdelingen met 107 gedetineerden afgezonderd van de anderen.

Het gaat om twee afdelingen van de PI aan de Maatschapslaan in Alphen en één afdeling in het pand aan de Eikenlaan. Het afzonderen van de gevangenen is vorige week al ingegaan. Dat betekent dat er een individueel programma is.

In juni was de Alphense gevangenis een van de eerste drie gevangenissen in Nederland die startte met bezoek achter plexiglas. Gevangenen kunnen op die manier bezoek krijgen, waarbij fysiek contact wordt vermeden.

Van buitenaf

Volgens het Leidsch Dagblad moet het virus via buitenstaanders zijn binnengekomen, omdat gedetineerden bij binnenkomst in quarantaine moeten. Zo zitten gevangenen daarna acht dagen alleen in een cel en volgt er bij milde klachten een coronatest.

