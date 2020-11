Politie reconstrueert fataal sloepongeluk Valkenburg: 'Betrokken roeiers zien hier erg tegen op'

'Voor de roeiers die in de boot zaten is dit heel spannend', zegt Gijco Rijneveld van roeivereniging Ferox. 'Er zullen er een paar komen kijken, maar er zijn er ook die thuisblijven omdat het nog te emotioneel is.' Eén van de roeiers die wel is komen kijken is Leendert Kasius. 'Het is voor de verwerking wel goed om terug te gaan naar de plek des onheils. Dat je er later toch durft terug te komen.'

Wat de roeiers meemaakten schokte de vereniging. 'Het is een relatief kleine vereniging en iedereen kent elkaar', zegt Rijneveld. 'Er was heel veel behoefte aan contact de afgelopen weken, maar dat ging heel moeilijk door corona. Dat maakt het wel extra zwaar.'

Vooruit kijken

Ook Kasius heeft het nog steeds wel moeilijk met het ongeluk. 'Het gaat heel wisselend. De ene dag gaat het beter dan de andere.' Toch is hij wel alweer met een sloep gaan roeien. 'Dat was toch wel fijn', zegt hij. En hij kijkt uit naar het begin van het nieuwe roeiseizoen in februari. 'Daar kijkt iedereen naar uit. Dan kunnen we dit achter ons laten en weer vooruit kijken naar de toekomst.'

