Organisator vreugdevuur staat achter 'wijs besluit', maar hoopt volgend jaar wel op hogere stapel

'Het was geen verrassing voor ons, dat het vreugdevuur niet zou doorgaan gezien de coronamaatregelen die er momenteel zijn', vertelde Batenburg woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Al had ik continu een stukje hoop dat het zou doorgaan. Maar wij als stichting staan achter dit besluit.'

Wel had hij meteen een vraag voor de burgemeester toen hij het slechte nieuws vernam. Of hij de complete vergunningaanvraag die hij voor dit jaar had liggen kan 'parkeren' en inzetten voor volgend jaar. 'Dat scheelt ons als stichting een heleboel rompslomp. Daar gaan wij samen met de gemeente naar kijken, wat er mogelijk en haalbaar is en wat eventueel toch opnieuw aangevraagd moet worden.'

'Iets aan de achterban meegeven'

Hij is dankbaar voor alle hulp die hij van de gemeente kreeg bij het aanvragen van al deze complexe vergunningen. 'Die gesprekken met de burgemeester verliepen altijd heel soepel. We kregen heel veel steun bij alle randvoorwaarden voor de vergunningen.' dat was fijn, want het gaat volgens hem om ingewikkelde materie. 'Zaken waarmee we in het dagelijks leven niet te maken hebben. Daarom heb ik lof voor de organisatie waarmee ik samenwerk.'

De vergunning aanvraag was gedaan voor een stapel pallets van tien bij tien bij tien meter. 'Conform het brandweeradvies. Maar dit neemt niet weg dat we tijdens de gesprekken die we volgend jaar weer zullen hebben met de burgemeester in gesprek zullen gaan over een groter, breder vuur. Mits dit verantwoord en veilig kan. Stiekem hoop ik op een stapel van tien bij tien bij vijftien meter hoog. Dat is een mooi streven. Als ik maar íets aan de achterban kan meegeven, om te laten zien dat we daarmee bezig zijn. Maar we accepteren tien bij tien bij tien om te beginnen, als een mooi startpunt.'

Thuis op de bank

Grote vraag is wel wat Batenburg nu gaan doen tijdens oud en nieuw, nu een streep is gezet door de vreugdevuren. 'Ik ga thuis op de bank zitten, zoals het ernaar uitziet met de coronamaatregelen op dit moment. Wat is er te doen? Dinsdag vroeg de burgemeester of we willen meedenken wat we desondanks kunnen doen qua de burgerparticipatie. Maar wat kun je doen? Wat we wilden doen, was een vuurstapel bouwen. Dat wordt nu niet vergund. Wat wordt er in deze tijd wel vergund?'

Dat vragen ze zich ook in Duindorp af. 'Het zat er dik in dat het bouwen van de stapels dit jaar niet zou mogen doorgaan', vertelt John, die vroeger betrokken was bij de vreugdevuren. Maar hij vraagt zich hardop af waar de jeugd zich dan mee gaat bezighouden in de aanloop naar oud en nieuw. 'Want de jeugd heeft hier al jaren niks. Waar de jeugd naartoe kon leven, was het stapelen. Dat is de grote vraag nu; hoe ga je het hier in de hand houden met de jeugd?'

Vissen

Nico heeft wel een idee. 'Ik denk dat ze allemaal moeten vissen', oppert hij. 'Dat is het mooiste wat er is. Dan heb je geen problemen. Lekker langzaam, op anderhalve meter van elkaar... Dan heb je geen problemen. En dan volgend jaar weer werken aan die vuurstapel.'

