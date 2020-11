Zeventig procent van aan corona overleden mensen was langdurig ziek

In de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn tijdens de eerste coronagolf minder mensen overleden dan gemiddeld in Nederland. De meeste mensen die in de regio overleden aan het coronavirus waren al langdurig ziek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft donderdag de cijfers bekendgemaakt over het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden, of vermoedelijk aan het virus is overleden. Een op de zes mensen die tijdens de eerste golf - die volgens het CBS tot eind juni duurde - overleden, leed volgens het CBS aan Covid-19 (17,4 procent). In de regio Haaglanden overleden in die periode 533 mensen aan het coronavirus, terwijl er in totaal 3222 overlijdens werden genoteerd. Hiermee komt het percentage met 16,5 procent iets onder het landelijk gemiddelde uit.

Bij de GGD Hollands Midden was het coronavirus nog minder vaak de doodsoorzaak. In totaal overleden er in de regio 2384 mensen, van wie er 293 zeker of vermoedelijk corona hadden. Dit is een percentage van 12,3 procent. Alleen buiten de Randstad werden lagere percentages genoteerd tijdens de eerste golf.

Wet langdurige zorg

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook de mensen die in de twee veiligheidsregio's overleden aan het coronavirus vaak al langdurig ziek waren. Bij de GGD Haaglanden was 72 procent van de mensen die overleden aan het coronavirus al langdurig ziek. Hieronder wordt verstaan dat mensen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vielen. Dit is het hoogste percentage in Nederland, net voor de GGD Rijnmond.

Bij de GGD Hollands Midden was ongeveer 65 procent van de overleden personen al langdurig ziek. Ook dit is meer dan het landelijke gemiddelde van 59 procent.