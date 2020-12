Mondkapjesplicht ingegaan: alles wat je vanaf nu moet weten

Vanaf vandaag is het dragen van een mondkapje verplicht. Maar wanneer moet je nu wel een mondkapje op hebben en wanneer niet? Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe mondkapjesplicht.

1. Wanneer moet ik een mondkapje op?

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Je moet een mondkapje op hebben in stationsgebouwen, luchthavens en in alle publieke binnenruimtes. Dit zijn in principe alle gebouwen waar je zo naar binnen kunt lopen. Voorbeelden zijn winkels, musea, restaurants, theaters en benzinestations.

Je hoeft geen mondkapje op in kerken, moskeeën en verenigingsgebouwen. Deze worden door de overheid gezien als besloten ruimtes en een mondkapje is in dat geval niet noodzakelijk.

Verder moet je ook een mondkapje opzetten bij contactberoepen. Dit zijn de gevallen waar de medewerker en de klant direct contact hebben, zoals bij de fysiotherapeut, kapper, maar ook de rijinstructeur. Zowel de klant als de medewerker is in die gevallen verplicht een mondkapje op te hebben.

2. Mag ik ook een sjaal of spatscherm gebruiken in plaats van een mondkapje?

Nee dat mag niet. Je mondkapje moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een sjaal voor je mond mag dus niet. Of een bivakmuts bijvoorbeeld. De overheid adviseert geen medische mondneusmaskers te gebruiken, want die hebben de zorgmedewerkers nodig.

Een spatscherm lijkt een goed alternatief voor een mondkapje, maar ook dit mag niet. Een van de voorwaarden die aan het mondkapje wordt gesteld is dat deze de neus en mond volledig moet bedekken. En een spatscherm doet dit niet, en is dan ook niet goedgekeurd. Er wordt aangeraden om mondkapjes te gebruiken die bij de drogist of supermarkt te koop zijn.

3. Voor wie geldt de mondkapjesplicht niet?

Voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een aandoening aan hun gezicht, mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid, zoals een longaandoening. Ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening hoeven geen mondkapje te dragen.

Mensen moeten wel zelf aannemelijk maken dat ze inderdaad een beperking of ziekte hebben. Het kan goed zijn om een verklaring van een dokter op zak te hebben voor het geval een agent of boa hier om vraagt. Ook een hulpmiddel, medicatie of een bewijs van een recente afspraak met de arts kan als bewijs dienen.

Verder zijn er bepaalde activiteiten waarbij je je mondkapje af mag zetten. Dat zijn onder meer muzikale repetities, acteren, of tijdens het sporten. Zodra een sportactiviteit is afgelopen is het wel weer een verplichting om het mondkapje op te zetten. Daarnaast mag je als je geïnterviewd wordt voor radio of televisie ook je mondkapje afzetten.

4. Wat als ik geen mondkapje bij me heb?

Dan kun je het gebouw mogelijk niet in. Winkels hebben bijvoorbeeld het recht om bezoekers te weigeren die geen mondkapje bij zich hebben. Veel bedrijven en instellingen zullen mondkapjes uitdelen aan mensen die deze vergeten zijn, maar dit is niet verplicht en zal ook zeker niet altijd gebeuren. Het is dus mogelijk dat je of niet naar binnen kunt, of als je dat toch doet het risico loopt op een boete.

5. Wie gaat de mondkapjesplicht handhaven?

Net als bij alle coronaregels zijn het de politieagenten en de handhavers die uiteindelijk voor de handhaving verantwoordelijk zijn. Wel mogen eigenaren en beheerders van gebouwen mensen zonder mondkapje de toegang weigeren of je vragen een ruimte te verlaten als je geen mondkapje op hebt. Maar alleen van een boa of politieagent kun je ook echt een boete krijgen.

De hoogte van de boete is door de regering vastgesteld op 95 euro. Er is voor dit bedrag gekozen om te voorkomen dat je een aantekening op je strafblad krijgt als je geen mondkapje op hebt.

LEES OOK: Supermarkten gaan mondkapjesplicht niet handhaven: 'Als het uit de hand loopt bellen we de politie'