Skicentrum Hillegom failliet: 'Sinds maart tegen corona aan het vechten'

Skicentrum Hillegom is failliet verklaard. De coronamaatregelen zijn de nekslag geweest voor het bedrijf aan de Vosselaan. 'We zijn sinds maart tegen corona aan het vechten', zegt eigenaar Erik du Pré. 'Ik ben er erg emotioneel onder.'

Du Pré was ruim tien jaar eigenaar van het skicentrum waar onder andere skilessen en kinder- en bedrijfsfeestjes werden gegeven. Dinsdag kwam daar een einde aan toen curator Harjo Bakker geen andere optie zag dan het bedrijf failliet te verklaren. Zeven medewerkers, drie zzp'ers, vrijwilligers en stagiaires zijn hun werk kwijt. Het skicentrum is gesloten en de lessen die waren geboekt, zijn afgezegd.

Alleen overheidssteun ging ons niet redden - Erik du Pré, eigenaar Skicentrum Hillegom

'Het ging eigenlijk heel goed, maar als je zes maanden lang nauwelijks omzet hebt en wel kosten, dan houdt het een keer op', zegt Du Pré. Hij probeerde nog huurkorting te krijgen, maar dat is niet gelukt. 'En alleen overheidssteun ging ons niet redden om overeind te blijven.'

'Na de tweede lockdown ging het fout'

Na de aankondiging van de tweede lockdown ging het volgens Du Pré pas echt mis. 'In september hadden we nog een redelijke omzet, toen hebben we tachtig procent van de omzet van september vorig jaar gedraaid. Maar daarna ging het fout. De horecaomzet was weg, er mochten nog maar dertig mensen naar binnen, onze escaperoom mocht niet meer gebruikt worden door volwassenen en kinderfeestjes en après-ski vielen weg. Alles was minimaal, we waren alleen voor lessen open.'

En ook de lessen waren tot een minimum beperkt. 'Er werd geadviseerd om met kerst niet op vakantie te gaan. Dan gaan mensen ook niet meer trainen voor de wintersport.'

'Enige keuze die we hebben'

Het faillissement kwam niet helemaal als donderslag bij heldere hemel voor Du Pré. 'Je ziet het aankomen, op een gegeven moment is het klaar.' Toch doet het hem veel pijn. 'Het is heel vervelend, maar dit is de enige keuze die we hebben. Ook de medewerkers hebben het er zwaar mee.'

Curator Harjo Bakker kijkt of er nog een doorstart inzit. 'Ik heb partijen in de markt benaderd, maar het zijn moeilijke tijden. Als er partijen zijn die interesse hebben, laat ze dan contact met me opnemen.'

'Berg aan faillissementen'

Het skicentrum is een van de eerste bedrijven die omvallen door de coronacrisis. Du Pré vermoedt dat er na hem nog 'een hele berg' aan faillissementen volgt. 'Straks moeten bedrijven de uitstel van belasting terugbetalen. Als je dan geen huurkorting hebt, ga je het niet redden. We gaan niet meer terug naar die 100 procent omzet van vóór corona.'

Ondanks het faillissement blijft de ondernemer positief en maakt hij alweer voorzichtig toekomstplannen. 'Ik ga eerst dit goed afsluiten en ik hoop dat het personeel een goede plek vindt. Daarna wil ik een nieuwe onderneming bedenken, ondernemen zit in je bloed. De skiwereld is mijn grote passie, dus we gaan het zien.'

