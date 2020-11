Twijfels over tijdelijke verhuizing Tweede Kamer nog niet uit de lucht

Met een paar specifieke maatregelen is het oude ministerie aan de Bezuidenhoutseweg 67 coronaproof te maken, verwacht projectmanager Marc Unger van het RVB. Onlangs kwam naar buiten dat het dagelijks bestuur van de Kamer (presidium) onder leiding van voorzitter Khadija Arib twijfelt over werken in coronatijd in het nieuwe onderkomen. Er zou niet coronaproof gewerkt kunnen worden, stelt het presidium.

Deze week komt een onderzoeksrapport naar buiten over de coronabestendigheid van de toekomstige werkplek van de Kamerleden. Daarnaast laat het presidium ook nog een extern onderzoek doen naar een gefaseerde renovatie van het Binnenhof, waarbij er niet verhuisd hoeft te worden. Dat moet voor het kerstreces klaar zijn.

'Urgentie renovatie is groot'

Het complex aan het Binnenhof moet grondig aangepakt worden. Een heel belangrijke reden hiervoor is de brandveiligheid, zegt Unger. 'De urgentie is groot.' De brandweer gaat er volgens hem nog net akkoord mee dat er in de Kamer wordt gewerkt, maar er zal op korte termijn toch wat aan moeten worden gedaan. Het kabinet ziet uitstel van de verhuizing ook niet zitten.

De Kamer ging in 2015 akkoord met een 'sobere en doelmatige' verbouwing. Voor het eerst in honderden jaren zou het parlement verhuizen van het Binnenhof. Er is vijf jaar en 475 miljoen euro voor uitgetrokken. Inmiddels is dat bedrag gestegen naar 562 miljoen euro. Het pand aan de Bezuidenhoutseweg 67 gereedmaken kost 110 miljoen, dat was eerder begroot op 52 miljoen.

Gebouw nog niet coronaproof

Volgens Unger zullen de kosten anderhalf tot twee keer zo hoog zijn als de Tweede Kamer niet verhuist. Ook zullen de werkzaamheden anderhalf tot twee keer zo lang duren, is zijn inschatting.

Jaap van Rhijn, directeur huisvesting van de Tweede Kamer, ziet nog de nodige problemen voor er kan worden verhuisd. Er zijn 'ingrijpende aanvullende organisatorische maatregelen' nodig voor B67, zoals het oude ministerie van Buitenlandse Zaken wordt genoemd. Er zijn daar nog te weinig grote vergaderzalen en het gebouw moet nog coronaproof worden.

Overschrijding budget

De renovatie van de Tweede Kamer is volgens Van Rhijn ook nog niet in kannen en kruiken. Zo overschrijdt het voorlopige ontwerp nog steeds het budget. Ook wordt er nog gekeken naar de energievoorziening die in de parkeergarage onder het Plein moet komen. Die gaat een kwart van de hele garage beslaan. Het is een grote ingreep en de vraag is of het proportioneel is. De Kamerleden bleven achter met veel vragen. De SP wil een gesprek met voorzitter Arib.

