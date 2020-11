Hondje Bobby schrikt van vuurwerk en wordt doodgereden: 'Voelt als je eigen kind'

Dinsdagmiddag liep Angelique met Bobby in de wijk Ypenburg in Den Haag. 'Het was rond half vijf en toen begon het gesodemieter al', vertelt de Haagse. 'Bobby was als de dood voor vuurwerk. Als er iets in de buurt werd afgestoken, zat 'ie altijd heel erg te trillen.' Soms kon ze hem nog wel geruststellen. 'Dan zei ik: rustig maar, er is niets aan de hand.' Maar toen was daar die ene harde knal, ergens vanuit de wijk. 'Hij trok zo z'n kop uit de riem.' Angelique heeft thuis wel een speciaal tuigje, maar had niet kunnen voorzien dat ze die nu al nodig zou hebben.

En dus kon de Haagse alleen maar toekijken hoe haar Bobby er als een speer vandoor ging. 'Het ging zo snel. Zelfs met de fiets had ik hem niet bij kunnen houden.' De hond rende de wijk in, naast Plas Boswijk. Er werd overal gezocht, maar dat had geen succes. Niet veel later dook Bobby toch weer op, maar wel met desastreuze gevolgen. Hij stak de A4 bij het Prins Clausplein over en werd aangereden.

Ik zag plotseling iets voor me en in een splitsecond dacht ik: dat is een hond - Ronald van der Plas

Het was aankomend rij-instructeur Ronald van der Plas die in zijn lesauto vanaf de A4 richting de Utrechtsebaan wilde. 'Ik reed met honderd kilometer per uur, op de rechterbaan. Ik zag plotseling iets voor me en in een splitsecond dacht ik: dat is een hond.' Ronald kon niets meer doen en raakte het dier. 'Ik heb meteen mijn auto aan de kant gezet om te kijken wat er was gebeurd en of ik nog iets kon doen.'

Binnen een paar minuten werd Ronald al bijgestaan door iemand van Rijkswaterstaat, die constateerde dat de overstekende hond was overleden. Via de dierenambulance werd uiteindelijk de chip van het dier uitgelezen. Het bleek Bobby, de hond van Angelique. In februari zou Bobby vier jaar zijn geworden.

'De impact is enorm'

Ronald is zich rot geschrokken. 'De gebeurtenis zelf gaat razendsnel', blikt hij terug. 'Maar de impact erna is enorm. Ook als je de hond daarna nog op een foto ziet. Ik heb nu overal spierpijn, van de spanning denk. Dat duurt nog wel even.' Het is hem ook een raadsel hoe Bobby zo ver heeft kunnen komen. 'Hij heeft toch heel wat rijbanen van de A4 weten over te steken.'

Baasje Angelique neemt de bestuurder van de lesauto niets kwalijk. 'Dit kan iedereen gebeuren', zegt ze. 'Mijn zoon is taxichauffeur. Die heeft dit ook een keer mee gemaakt. Je kan nóg zo hard remmen, hier doe je niets aan.'

Zo veel verdriet bij mensen als zoiets gebeurt met je huisdier - Angelique Brochard

Wel is ze duidelijk over het afsteken van vuurwerk, met name in de buurt van dieren. 'Kap ermee en denk gewoon eens na. Het zijn ook geen kleine rotjes ofzo, het lijken wel bommen. Je hebt geen idee wat je veroorzaakt. Zo veel verdriet bij mensen als zoiets gebeurt met je huisdier. Dus realiseer waar je mee bezig bent.' Ronald is het daar volledig mee eens. 'Dat mensen vuurwerk afsteken kan ik ergens nog wel begrijpen, ook al mag het niet. Maar doe het ergens waar niemand er last van heeft.'

De leswagen van Ronald staat nu bij de garage. Hij heeft nog geen idee hoe groot de schade is. 'De voorbumper ligt eraf.' Hij had de auto pas net in bruikleen, omdat hij nog moet beginnen als rij-instructeur. Ronald hoopt de wagen snel weer terug te hebben, zodat hij kan starten aan zijn nieuwe uitdaging.

