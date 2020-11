Bijna voetbalde Maradona in Den Haag: 'Dan had de voetbalwereld er nu heel anders uitgezien'

De voetbalwereld rouwt. Met Diego Armando Maradona is woensdag een van de beste voetballers aller tijden heengegaan. Hij kroonde Argentinië - mede dankzij de 'Hand van God' tot wereldkampioen in 1986, maakte het nietige Napoli hoogstpersoonlijk Italiaans kampioen en werd over de hele wereld aanbeden. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Maradona bijna in Den Haag had gevoetbald.

'Maradona was woedend toen de Argentijnse bondscoach hem in 1978 niet opnam in de selectie voor het WK dat toen in Argentinië werd gehouden', vertelde voetbaljournalist Jan-Hermen de Bruijn donderdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Hij was toen heel jong maar wel heel goed. De familie van Maradona heeft toen een Argentijnse vriend contact laten opnemen met Nederland, omdat hij graag voor een Nederlandse club wilde spelen. Vergis je niet, Nederland was toen de wereldtop. Er is toen contact opgenomen met Ajax, Feyenoord, Sparta en met Fred van Hal. Die was toen manager van FC Den Haag. Ik was in die tijd - overigens nooit betaald - assistent-manager, dus Fred en ik werkten samen. Fred heeft degene die hem aanbood aan de lijn gehad en notities gemaakt. De bedoeling was dat ik zou nagaan wat dit voor jongetje was, die Maradona.'

Maar uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan. 'Omdat Piet de Visser - dat was toen onze nieuwe trainer - had aangegeven dat hij aan Ton Wickel en Jos Jonker genoeg had als nieuwe aankopen. Wat jammer is, want ADO had - het gebeurt bijna nooit - het geld om dit te doen! Martin Jol was toen namelijk verkocht aan Bayern München. ADO had een half miljoen gulden over en had die transfer kunnen doen! Twee jaar later werd Maradona verkocht aan Barcelona. Stel je voor... ADO werd dat jaar zevende. Met Maradona waren ze misschien wel kampioen geworden... Dan had de voetbalwereld er op dit moment zo anders uitgezien in Den Haag!'

'Meer een schok dan een verrassing'

Het nieuws over het overlijden van Maradona werd woensdagmiddag bekendgemaakt. 'Ik zat een stukje te tikken toen ik het te horen kreeg', vertelt De Bruijn. Volgens hem was dit bericht 'meer een schok dan een verrassing' na de recente verhalen over de gezondheidsproblemen waarmee de Argentijn al langer kampte en het feit dat hij na zijn zestigste verjaardag in het ziekenhuis moest worden opgenomen en een hersenoperatie moest ondergaan.

Of met Maradona de beste voetballer ooit is heengegaan, is volgens De Bruijn moeilijk vast te stellen omdat er van andere grootheden zoals Pelé slechts wat wazige zwartwit beelden zijn bewaard gebleven. Maar een grootheid was hij volgens hem zeker. 'Hij had een onwaarschijnlijk balgevoel en evenwicht. Hij had een zintuig om precies het juiste te doen op het goede moment. Hij was een circusartiest.'

Bijna-ontmoeting

Voor veel voetbalsupporters was het bijna onmogelijk om in de buurt van de Argentijnse superster te komen. Maar Hagenaar Nico Maurits lukte dit drie jaar geleden wel, tijdens een trainingskamp dat Maradona in het Brabantse Mierlo had belegd met zijn toenmalige club FC Fujairah. 'Ik hem hem toen bijna ontmoet', vertelde Maurits woensdagavond in West komt Thuis op Radio West. Hij herinnert zich nog precies wanneer dit was. 'Op 24 augustus.'

Een energiebedrijf had een prijsvraag uitgeschreven waarmee een meet-and-greet met Maradona gewonnen kon worden. Maurits was een van de honderd gelukkigen die de oud-voetballer mochten ontmoeten. Compleet met fotoshoot. 'Een voor een zou iedereen met hem op de foto gaan. Dat was een uitgelezen kans voor mij om hem te ontmoeten. Ik was fan van die man.'

'Hij liet 97 mensen verbijsterd achter...'

'Na uren wachten - want hij was uiteraard te laat, zoals hij heel vaak te laat kwam - kwam Maradona opdagen. Hij ging zitten, maar na drie foto's vond meneer het genoeg. Hij liet 97 mensen verbijsterd achter, ook huilende kinderen. Ik was drie uur heen en weer gereden voor niks.'

Volgens een doktersverklaring voelde Maradona zich niet lekker. 'Maar een uur later stond hij gewoon op het trainingsveld en was alles weer okay... Maar over de doden niets dan goeds, want hij was natuurlijk een fantastische voetballer. Zo moeten we hem ook herinneren.'