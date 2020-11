LUMC wil gezonde proefpersonen met corona besmetten voor onderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet onderzoek naar de mogelijkheden om gezonde mensen met het coronavirus te besmetten. Zo hoopt het ziekenhuis inzicht te krijgen in de reactie van het lichaam op een coronabesmetting. Zodra de financiering rond is en een ethische commissie zich over het onderzoek heeft gebogen, kan de proef beginnen.

Internist-infectioloog Meta Roestenberg is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het onderzoek. 'We zijn een draaiboek aan het maken om te zien hoe dat onderzoek zou moeten gebeuren, en hoe we de risico's zo klein mogelijk houden', vertelt ze bij West Wordt Wakker op Radio West.

Bij het onderzoek krijgt een groep gezonde proefpersonen tussen de 18 en 30 jaar oud een kleine dosis van het coronavirus toegediend. Zij worden dan in isolatie nauwlettend gevolgd door artsen en psychologen.

Risico's

'We richten ons op mensen van tussen de 18 en 30 jaar die vaak infecties oplopen, maar dat soms niet eens merken. We willen weten welke verschillen er tussen die mensen zijn. We willen zien of we van tevoren kunnen voorspellen wie het virus kan krijgen. Dan kunnen we de maatregelen effectiever inzetten', legt Roestenberg uit.

Dat het onderzoek niet zonder risico's is, weet Roestenberg maar al te goed. 'Het voelt als arts tegenstrijdig om gezonde mensen een virus te geven.' Volgens Roestenberg wil het LUMC de risico's van het onderzoek daarom eerst goed in kaart hebben. 'De kans dat een gezond iemand van tussen de 18 en 30 in het ziekenhuis wordt opgenomen is 1 op de 1000. Dat is weinig, maar niet nul.' En dus is het een moeilijke vraag: is het dat wel waard. 'Dat zijn we in kaart aan het brengen', aldus de arts.

Ethische commissie

Het LUMC heeft al vaker dergelijke besmettingstudies uitgevoerd, bijvoorbeeld met malaria of parasitaire infecties. 'Daar kun je ontzettend veel van leren', vertelt Roestenberg. 'Dat doen we om nieuwe vaccins en medicijnen te kunnen ontwikkelen. Er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten over de ziektes waarmee we mensen besmetten. Dingen die we kunnen uitvogelen als we een besmet iemand kunnen volgen.'

Wegens de risico's die aan het onderzoek verbonden zijn, zal een ethische commissie moeten bepalen of het onderzoek medisch-ethisch gezien wel door de beugel kan.

