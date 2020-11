Landelijke splitsing ook voelbaar bij FvD Zuid-Holland: 'Dit is een existentiële crisis'

Het is een bewogen week voor Forum voor Democratie. De interne rel die volgde op de onwil van Baudet om vriend en nummer 7 op de kieslijst Freek Jansen uit zijn positie te ontheffen, verkeert sinds maandag in de openbaarheid. Nu lijkt de partij zich op te splitsen tussen de kampen van Baudet en het partijbestuur. FvD-fractievoorzitter Zuid-Holland Mathijs Sandmann spreekt van een 'existentiële crisis' voor de partij en zegt dat de landelijke splitising ook binnen de FvD Zuid-Holland voelbaar is.

Afgelopen week kwam de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, de JFvD, opnieuw in opspraak. Binnen de jongerenvereniging zouden geregeld anti-semitische en racistische berichten worden verspreid. Waar partijleider Baudet gematigd op de ophef reageerde, leken andere partijprominenten een hardere aanpak te willen. Een totale sanering van de JFvD, en daarmee ook Freek Jansen, zou de oplossing moeten zijn.

Na een intern crisisoverleg op maandag gaf Baudet aan de 'ultieme politieke verantwoordelijkheid' te willen nemen, en kondigde daarmee zijn vertrek als lijsttrekker aan. Ook Jansen zou zijn positie op de lijst hebben opgegeven. Woensdag kondigde Baudet leiderschapsverkiezingen aan, een besluit waar het bestuur van de partij niet van op de hoogte zou zijn geweest.

Existentiële crisis

Inmiddels is er een splitsing ontstaan tussen Baudet en het partijbestuur, waarbij Baudet pleit voor een 'boedelscheiding' waarbij de financiën, goederen, leden en zelfs de partijnaam verdeeld moeten worden. FvD-fractievoorzitter Zuid-Holland Matthijs Sandmann spreekt daarbij van een 'existentiële crisis' voor de partij.

'Ik zit in team bestuur', zegt Sandmann. 'Ik denk dat daar de enige oplossing ligt. Je moet natuurlijk altijd proberen om er samen uit te komen, maar als dat niet lukt is er maar één oplossing. Kennelijk is er geen plaats meer voor Baudet in de partij. Niet omdat ik dat wil, maar omdat het moet. Hij heeft de partij opgezet, en er enorm veel energie in gestoken, maar hij is niet het enige gezicht.'

Splitsing

Volgens Sandmann zijn de ontwikkelingen binnen de partij 'verdrietig'. Ook hij lijkt de aanvankelijke reactie van Baudet op de ontwikkelingen binnen JFvD niet toereikend te vinden. 'In elke jongerenvereniging gebeurt wel eens wat, maar daar moet je dan hard tegen optreden. Je wilt er als partij niet mee geassocieerd worden.'

De splitsing die nu ontstaat binnen de partij wordt ook in de provincies gevoeld. Zo gaf FvD-statenlid Zuid-Holland Gideon van Meijeren via Twitter aan dat Baudet zijn 'full support' had. Een mogelijke splitsing in de provinciale fractie lijkt dan ook onvermijdelijk. 'Ik doe er alles aan om de provinciale fractie bij elkaar te houden, maar dat wordt lastig als er geen partij meer is. Als het tot een splitsing komt, dan moet het maar zo', reageert Sandmann.

Nog niet verloren

Toch ziet Sandmann nog geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook lijkt hij collega-raadslid Van Meijeren geen verwijt te maken: 'We hebben inhoudelijke gesprekken over onze posities binnen de partij. Volgend jaar kunnen we pas zien of we echt verdrietig moeten zijn', gaat hij verder. Daarmee doelt de fractievoorzitter op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. 'Onze ambities zijn nog niet verloren. Het heeft geen zin om nu al in de put te gaan zitten.'