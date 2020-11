Den Haag wil gezellige, maar niet te drukke decembermaand

In klein gezelschap heeft wethouder Bruines samen met de kerstman donderdagavond de verlichting op het Lange Voorhout ontstoken. Normaal gesproken zou de Royal Christmas Fair hier worden gehouden, maar die gaat vanwege corona niet door. Om de binnenstad toch wat feestelijks te geven, zijn de lichtjes wel aangezet.

'Het is natuurlijk heel moeilijk om de decembermaand voor Den Haag toch mooi en gezellig te maken, want er mag eigenlijk niets', zegt Bruines. 'Maar we wilden de lichtjes op het Lange Voorhout wel aandoen, zodat de binnenstad sfeervol is. Tegelijkertijd roepen we iedereen op om niet massaal te gaan winkelen en de boodschappen om de hoek te gaan doen op rustige momenten. We zien ook dat ondernemers maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de winkels niet te vol worden. Maar het is een lastig evenwicht.'

Bezoekersstromen

Ook neemt de gemeente maatregelen om te grote bezoekersstromen in goede banen te leiden. Bruines: 'We doen veel aan crowd management. Er zijn verkeersregelaars en er lopen gastheren en -vrouwen rond om mensen te wijzen op de coronamaatregelen. Zo proberen we de decembermaand gezellig te houden, maar ook zo rustig mogelijk.'

De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om een overvolle stad te voorkomen. Een greep uit de maatregelen:

- Er is wekelijks overleg met alle ondernemersverenigingen om te kijken wat de gemeente en de ondernemers kunnen doen om de drukte in goede banen te leiden.

- Om het bezoek aan de binnenstad en Scheveningen te regelen, zet de gemeente gastheren en -vrouwen en verkeersregelaars in op drukke momenten.

- Er komen 'funhosts' die bezoekers op een 'ludieke' manier wijzen op de regels en minder bekende plekken in Den Haag onder de aandacht brengen.

- In de binnenstad komen mobiele toiletunits. Door de sluiting van de horeca en de beperking in de toiletvoorzieningen bij de winkels is er een gebrek aan openbare toiletten.

- Met campagnes probeert de gemeente Den Haag bezoekers te wijzen op de mogelijkheid om in de buurt boodschappen te doen en cadeaus te kopen. Dat vermindert het aantal reisbewegingen op straat.