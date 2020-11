Celstraf demonstranten die confrontatie zochten met ME en agenten: 'U droeg bij aan oplaaien geweld'

Een 25-jarige Hagenaar is donderdagochtend veroordeeld tot een celstraf van drie maanden - waarvan een maand voorwaardelijk - omdat hij 21 juni betrokken was bij de uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag tegen de coronamaatregelen. Relschoppers zochten toen rond het Malieveld de confrontatie met de politie en de ME. De politierechter sprak van 'een explosie van geweld'.

Deze 25-jarige Hagenaar trapte onder meer naar ME'ers en gooide wegafzettingen naar politiebussen. Volgens de rechter droeg hij zo bij aan het oplaaien van het geweld. 'Het is onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat een demonstratie op deze manier escaleert', zei de rechter. 'U botviert uw frustraties op de ME door te schoppen. U droeg bij aan het oplaaien van het geweld, dat vind ik heel kwalijk.'

De Hagenaar beaamde donderdag dat het 'een domme actie van hem was'. 'Ik heb er spijt van. Ik was gefrustreerd, ik heb de verkeerde keuzes gemaakt.' De straf die hij kreeg, is lager dan de eis van de officier van justitie. Zij eiste een celstraf van vijf maanden waarvan een maand voorwaardelijk.

'Zal me altijd tegen tirannie verzetten'

Een 27-jarige man uit IJmuiden kreeg donderdagochtend een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd omdat hij een ME'er sloeg en een politieauto vernielde. Die schade van ruim 1700 euro moet hij samen met andere daders vergoeden, oordeelde de rechter. Volgens de man uit IJmuiden sloeg hij de ME'er omdat die met zijn wapenstok 'een weerloze vrouw met bloemen in haar hand had geslagen'. Volgens de politierechter had hij het bloemenmeisje beter kunnen beschermen door haar weg te trekken in plaats van te reageren met zijn vuist.

De man bleef er in de rechtbank bij dat het belachelijk was dat de demonstratie verboden was. Hij benadrukte dat zijn grondrechten daarmee werden beperkt. In appjes aan een vriend had hij geschreven: 'Ik ben bereid dood te gaan als het moet, ik zal me altijd tegen de tirannie verzetten.'

Tweede achtereenvolgende dag

Deze donderdag is de tweede achtereenvolgende dag waarop meerdere verdachten zich moeten verantwoorden voor de rellen. Woensdag werden al zes keer taakstraffen van zestig tot 180 uur en voorwaardelijke celstraffen opgelegd vanwege het bekogelen van de ME. Daarnaast kreeg een relschopper een deels voorwaardelijke celstraf van drie maanden vanwege het uitdelen van een karatetrap tegen het schild van een ME’er. Op 3 december staan opnieuw relschoppers terecht.

