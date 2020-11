Miljoenen voor supersnel ov naar de Haagse Binckhorst

De lightrail-verbinding is een langgekoesterde wens van Den Haag. Volgens wethouder Van Asten (D66) is de aanleg van de Koningscorridor onontbeerlijk voor de stad, omdat Den Haag de komende jaren fors groeit. De verwachting is dat er in 2040 ongeveer 629.000 mensen wonen, 100.000 meer dan nu. Om die groei op te vangen, worden er tienduizenden woningen gebouwd op de Binckhorst en rondom de Haagse stations.

'Zonder een lightrail kunnen we simpelweg niet de hoeveelheid woningen en kantoren bouwen die we willen', zegt wethouder Van Asten. 'En om woningen betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om een grote hoeveelheid huizen bij te bouwen. Maar deze woningen kunnen alleen gerealiseerd worden, als er hoogwaardig openbaar vervoer wordt aangelegd. Anders dreigt Den Haag dicht te slibben, want meer woningen betekent meer reizigers.'

Reizigersgroei

De lightrailverbinding is het meest geschikt om de verwachte reizigersgroei op te vangen. Het is een supersnelle tram, vergelijkbaar met de Randstadrail. 'Een lightrail is snel omdat het een eigen baan heeft', zegt Van Asten. 'Hij moet voorrang krijgen op kruispunten, dus we zien de verbinding graag net boven de grond, zoals de tram in de 'netkous' in het Beatrixkwartier of onder de grond.' Iedere dag kunnen er tienduizenden mensen met de lightrail vervoerd worden.

Naast het Rijk leggen ook Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Leidschendam-Voorburg geld bij. Het gaat om honderd miljoen euro, waarvan de helft voor rekening van Den Haag komt. Van Asten: 'Samen met het Rijk hebben we nu 75 procent van het totale bedrag dat we nodig hebben om de verbinding aan te leggen. Voor de laatste 25 procent hebben we nog geld nodig.' Maar nu dit deel van de kosten geregeld is, staan alle lichten op groen voor de tram. In de tweede helft van 2021 wil Den Haag bepaald hebben welk tracé de voorkeur heeft.

