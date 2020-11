Slachtoffer brand: 'Ik zag de vlammen uit het dak, het was echt eng'

'Alles is nat', zegt Monica Jackson terwijl ze haar huis aan de Rederijkerstraat in Den Haag uitkomt. Zij en haar man dragen allebei een boodschappentas met de hoogstnoodzakelijke spullen die ze nodig hebben. Ook de scooter in de hal gaat naar buiten. Voor de rest is er weinig om mee te nemen na de brand op de zolderverdieping van hun portiek in de nacht van donderdag op vrijdag.

Het vuur breekt tegen 01.30 uur uit. Buurvrouw Gonnie van een paar portieken verderop is degene die het ontdekt. 'Ik heb zelf 33 jaar geleden brand gehad, dus ik ben er panisch voor en let op alles wat ik ruik. Eerst dacht ik dat het bij mij was, daarna dat er in de achtertuin een brommer of kerstboom brandde, maar toen zag ik de gloed vanuit het dak.'

Gonnie rent naar buiten en bonkt in het getroffen portiek op alle deuren om de bewoners wakker te maken. Ook in de portieken aan weerszijden maakt ze iedereen wakker. 'Bij die bovenwoning heb ik ook op de deur gebonkt, maar er was niemand.' Monica Jackson is haar dankbaar: 'Gonnie is onze redder, zij heeft wel een bloemetje verdiend.' Uiteindelijk worden achttien woningen ontruimd en zijn er negen woningen onbewoonbaar verklaard.

Niet permanent bewoond

Dat er in een van de uitgebrande appartementen niemand opendoet, verbaast niet iedereen. Buurman Jan Brekelmans zegt: 'daar woonde niemand permanent. Af en toe kwam er iemand langs, maar de verlichting ging op een tijdklok.' Jackson bevestigt dat: 'we kenden hem een beetje. Hij kwam af en toe douchen en ging dan weer weg met een tasje in zijn hand.'

Bij Jackson in huis is het een kletsnatte boel. En bij haar bovenburen is het nog erger. Daar is het plafond naar beneden gekomen. Het is zichtbaar achter de kerstversiering die voor het raam hangt. 'Ze hadden net allemaal nieuwe meubels gekocht', weet Jackson, 'maar gelukkig konden zij er ook op tijd uitkomen, en zijn ook de drie katten gered.'

Drie maanden

De politie onderzoekt of er op de zolder een hennepkwekerij zat. Jan Brekelmans denkt van wel. Hij zegt het met enige terughoudendheid: 'Tja, dat zou me niet verbazen.' Monica Jackson en haar man Henk gaan terug naar het hotel waar ze vannacht zijn opgevangen, met naast de boodschappentassen een wissellijst met Henks voetbalshirt. Meer is er niet om mee te nemen. Over de puinhoop binnen verzucht Henk: 'Dat gaat wel drie maanden duren om op te knappen.'

