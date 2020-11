Spannende weken Koppert Cress: 'Als restaurants niet opengaan kan alles de container in'

Het worden spannende weken voor Koppert Cress. Het bedrijf uit Monster levert gewassen aan restaurants over de hele wereld. 'Ik moet nu zaaien voor de kerst. Als meneer Rutte zegt: 'we gaan open', dan kan ik het verkopen. Zo niet, dan gaat het allemaal de container in. Maar het is een risico dat ik moet nemen', legt eigenaar Rob Baan uit.

Het Westlandse bedrijf teelt kleine plantjes met verschillende aroma's. Deze plantjes geven gerechten een extra smaak en worden daardoor over de hele wereld gebruikt door restaurants. De sluiting van de horeca treft Koppert Cress dan ook hard. 'Ik heb meer dan tweehonderd mensen in vaste dienst. Die heb ik kunnen behouden, maar ik heb tijdelijke contracten niet kunnen verlengen en alle flexwerkers zijn naar huis', zegt Baan.

Dat Baan zijn vaste medewerkers in dienst heeft kunnen houden, komt door de staatssteun die het bedrijf heeft ontvangen. Voor bedrijven is er de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 'Ik ben heel blij dat ik onze vaste krachten heb kunnen houden. Ik moet er niet aan denken dat ik al die mensen nu zou moeten ontslaan en dan straks weer mensen moet gaan zoeken. Het kost jaren aan opleiding om dit niveau vast te houden.'

Aanlegvergadering

Baan geeft een voorbeeld van hoe belangrijk de expertise van zijn medewerkers is. 'We hebben geen idee hoe het de komende week gaat. De horeca in Spanje, Frankrijk en België is dicht, in Duitsland, een grote klant van ons, weten we het nog niet. In Groot-Brittannië en Zwitserland gaan ze wel open, maar Oostenrijk blijft weer dicht en in Italië is maar tien procent open. We hebben daarom twee keer per week een aanlegvergadering om een plan te maken hoe we het aan gaan pakken. Het is echt topsport wat we bedrijven en daar heb ik mijn mensen gewoon bij nodig.'

Koppert Cress is niet het enige bedrijf in het Westland dat gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Uit cijfers blijkt dat er voor 30 miljoen euro aan bedrijven in de regio is uitgekeerd. Dit is vijftig miljoen euro minder dan tijdens de eerste periode. Baan legt uit dat het bedrijf niet anders kan. 'In de zomer waren alle restaurants open en zaten we op ongeveer tachtig procent van onze omzet. Maar toen kwam de tweede lockdown en zakten we weer naar twintig procent. We hebben daarom ook al de NOW 3 aangevraagd, want dit kan nog wel maanden gaan duren.'

Nieuwe kanalen

Uit de lagere aanvragen vanuit het Westland blijkt dat het over het algemeen beter gaat in de regio. De beelden waarin kwekers met stalletjes voor de deur hun laatste bloemen probeerden te verkopen zie je nu niet. Toch waarschuwt Baan voor te veel optimisme. 'Heel veel telers zitten nu aan het einde van hun teelt. Ze stoppen en gaan zich traditioneel voorbereiden op het nieuwe jaar. Het grootste verschil is dat de verkoop van bloemen nu wel doorgaat. Telers hebben nieuwe kanalen gevonden en je ziet dat mensen juist wat extra kopen. Maar bedrijven zoals wij, die aan de horeca leveren, zijn in de tweede golf juist meer getroffen.'

Door de NOW-regeling komt er bij Koppert Cress voldoende geld binnen om door te kunnen blijven gaan. Toch neemt dat niet alle zorgen bij Baan weg. 'We gaan als bedrijf de coronacrisis wel overleven, daar heb ik geen angst voor. Maar ik ben wel al bezig met wat hierna gaat komen. We hadden bijvoorbeeld plannen om uit te breiden en andere bedrijven over te nemen. Dat is nu wel ingewikkeld.'

De container in

Het zou het Monsterse bedrijf enorm helpen als de horeca weer open mag. 'We leveren aan 70.000 restaurants in 110 landen. Het is dus heel spannend wat er gaat gebeuren. Ik heb besloten om te gaan zaaien voor kerst. Ik kan gewoon niet wachten tot twee dagen voor kerst. We kunnen niet zomaar planten tevoorschijn toveren. Zo werkt het niet. We hopen dat we het kunnen verkopen. Zo niet, dan gaat het allemaal de container in.'

LEES OOK: Evi verkoopt bloemen van haar vader voor de deur: 'Anders is het een beetje hopeloos'