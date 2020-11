Schoorsteen Leiden wordt verlicht met projectie van windkrachtsterkte

De schoorsteen van de Uniper-centrale aan de Langegracht in Leiden wordt weer verlicht. De gemeente Leiden en Uniper hebben het plan om op de schoorsteen in kleur te projecteren welke windkracht er staat. De projectie zal zichtbaar zijn in het centrum van de stad.

Volgens de gemeente Leiden is er een speciale reden voor de keuze om de windkrachtsterkte te projecteren. 'De toren is van de energiecentrale en ligt in het Energiepark. Gekozen is daarom voor een projectie die een link heeft met energie, in dit geval de energie van wind', aldus een woordvoerder.

De gekleurde tekst zal straks op de Langegrachtzijde van de schoorsteen te zien zijn. De tekst verandert van kleur, afhankelijk van de windkrachtsterkte. Om lichtvervuiling te voorkomen, zal de toren maar aan één kant verlicht worden en is de projectie zichtbaar vanaf het moment dat de straatverlichting 's avonds aangaat tot middernacht.

Sinds 2018 geen verlichting meer

De schoorsteen werd eerder al eens verlicht, maar vanaf 2018 is dat niet meer het geval door onder meer een storing en verouderde apparatuur. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) is blij dat de verlichting nu terug is in Leiden.

'Tijdens de bespreking van de gebiedsvisie voor het Energiepark sprak ik met de gemeenteraad af te onderzoeken of de schoorsteen weer verlicht kan worden. En dat kan. Ik ben heel blij met deze oplossing. Wat is er mooier dan om op onze 'oude' Leidse energietoren de windkracht een plek te geven?', reageert ze.

Geen blauwe kleur

Vanaf de Langegrachtzijde van de toren wordt de schoorsteen verlicht met vier projectiespots. Deze LED-spots staan op het dak van Uniper-centrale en reageren op de windkracht via een windmeter. Ook is er rekening gehouden met de natuur: zo zou de kleur blauw niet worden gebruikt in de projectie, omdat deze kleur vleermuizen zou kunnen hinderen.

De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de verlichting wordt door de gemeente Leiden betaald. Uniper neemt de energiekosten op zich en zorgt voor enkele voorbereidende maatregelen, zoals het aanpassen van de bliksemafleiding. De vergunning voor de aanleg van de lampen wordt op dit moment aangevraagd. Als de vergunning is afgegeven, kan de verlichting worden aangeschaft en gemonteerd. De planning is dat de lichten in maart 2021 gaan schijnen.

