Deel permanente bewoners van recreatiepark moet weg: 'Vreselijk'

Decennialang is permanente bewoning op recreatiepark Watertuin in Warmond gedoogd. Maar woensdag besloot de Raad van State dat dat nu echt afgelopen is. Bewoners van zestien huizen mogen er niet meer permanent wonen. Ook al wonen ze er al zeventien jaar en dachten ze er de rest van hun leven te blijven.

Op het Warmondse recreatiepark staan 68 woningen. De gemeente Teylingen gedoogt het permanent bewonen van 27 huizen. Het gaat dan om mensen die voor 2003 hun intrek hebben genomen. Iedereen die na 2003 op het recreatiepark is gaan wonen, moet nu op zoek naar een ander onderkomen. Volgens de gemeente Teylingen gaat het om de bewoners van zestien huizen. Tien daarvan zijn in beroep gegaan, maar de Raad van State heeft woensdag beslist dat ook zij hun huis moeten zien als een recreatiewoning, waar niet permanent gewoond kan worden.

Jan Walrave is erg gehecht aan zijn huis op het park. 'Ik kan nog altijd niet geloven dat we verwijderd gaan worden', zegt hij. 'Vreselijk', zegt zijn parkgenoot Andra Dudley. Ze wonen beiden al vele jaren op het park. 'Ik heb al die tijd geloofd dat we een gedoogverklaring zouden krijgen', zegt Dudley. Ze is een weduwe op leeftijd en wilde de rest van haar leven op het park blijven wonen.

'Jaren niet gehandhaafd'

'Ik begrijp de gemeente Teylingen niet. Ik zie het voordeel voor de gemeente met de huidige woningnood helemaal niet om dit zo te beslissen', zegt Walraven. 'Er zitten hier mensen die er al sinds 2004 of 2005 wonen. Ze hadden de peildatum best naar 2018 kunnen verplaatsen.' Er is jaren niet gehandhaafd of over permanente bewoning gesproken, volgens de bewoners van het park. 'En waarom de gemeente het zo wil, dat is nooit uitgelegd', aldus Dudley.

Walrave houdt hoop door een uitspraak van de toenmalige wethouder. Die hield hem voor dat, als hij zich elders zou inschrijven, hij gewoon het hele jaar op het park zou kunnen wonen. Dudley bevestigt dat, maar roept: 'Dat is dus illegaal. En dat wil ik niet.' Dudley hoopt dat ze van de gemeente een jaar de tijd krijgt om een ander huis te vinden. Ze verwacht geen hulp van de gemeente.

'Verhuizen overleven we niet'

Jan en Charlotte de Bas hopen dat de gemeente Teylingen een uitzondering voor ze maakt. 'We hadden gehoopt op een gunstigere peildatum dan 2003. We zijn drie maanden te laat', zegt Charlotte. Als ze drie maanden eerder in het huis waren komen wonen, hadden ze er wel permanent mogen blijven.

Charlotte laat haar arm zien. De helft is geamputeerd en ze is ernstig ziek. 'Wij kunnen gewoon niet meer verhuizen. Dat overleven we gewoon niet', zegt ze verdrietig. Het echtpaar heeft een tijdje terug wel een soort van toezegging gekregen dat er een uitzondering voor hen kan worden gemaakt, maar dat staat nog niet vast.

Gemeente reageert later

De gemeente Teylingen wil pas volgende week reageren, nadat ze de bewoners hebben geïnformeerd en het vonnis van de Raad van State hebben bestudeerd.