Jong (1) en oud (104) loopt weg met Pieter Kuipers op Radio West: 'Dit is best bijzonder'

Sinds 22 maart is hij weer te beluisteren op Radio West. En zijn programma 'Muziek van alle tijden' slaat aan. Niet alleen hier in de regio, maar ook ver daarbuiten. Presentator Pieter Kuipers krijgt verzoekjes uit onder meer Amsterdam en Groningen, maar ook vanuit het buitenland weten mensen hem te vinden. Zijn groep luisteraars loopt uiteen van 1- tot 104-jarigen. En daar staat hij zelf ook wel een beetje van te kijken.

Kuipers treedt met 'Muziek van alle Tijden' - dat iedere zondag tussen 9.00 en 10.00 uur te beluisteren is op Radio West - in de voetsporen van de illustere Leen 'Ouwe Joekel' Huisman en Arie 'Muzieksafari' Alleblas. Hij draait verzoekjes van luisteraars.

Van de mogelijkheid verzoekjes in te dienen, wordt veel gebruik gemaakt. 'Tot nu toe was de oudste luisteraar door wie verzoekjes werden aangevraagd 96 jaar oud', vertelt Kuipers. 'Dat was Wim de Jong in Den Haag. Hij is zo'n twee maanden geleden overleden.' Hij dacht dat hij daarna nooit meer zo'n oude luisteraar zou tegenkomen. 'Maar niets is minder waar. Er werd onlangs een plaat aangevraagd voor mevrouw Akkie Phaff uit Voorhout. Zij werd 104 jaar oud. Best bijzonder!'

Wondertje

Daar komt bij dat zijn jongste luisteraar ook al een opvallende leeftijd heeft. 'Kort geleden werd namelijk ook een plaatje aangevraagd voor een meisje dat één jaar oud werd: Marah-Lé. Dit was een verzoekje van Marion en Lex van Opstal uit Leidschendam-Voorburg.

'Marah-Lé is het wondertje van onze zoon Léon en schoondochter Mara', leggen zij uit. 'Vandaar de naam Marah-Lé. Zij zijn dolgelukkig met hun kleine meid, die al loopt en aardig begint te kletsen. Wij passen om de week op haar en genieten hiervan.'

Persoonlijke verhalen

Ze luisteren iedere zondag naar het programma van Pieter Kuipers. 'En sinds wij verzoekjes aanvragen, luisteren Marah-Lé en haar ouders ook iedere zondag mee. Wij begonnen al te luisteren naar Arie , omdat onze ouders ook trouwe luisteraars waren. Daarna gingen we over naar Leen Huisman en nu naar Pieter Kuipers. Wij vinden het fijn dat hij het stokje heeft overgenomen en vinden dat hij het fantastisch doet! Met gevarieerde muziek voor jong en oud, van vroeger en nu. Dus voor alle leeftijden.'

Kuipers noemt het een grote eer dat zijn luisteraars echt wachten op hun verzoekplaatje en heel aandachtig luisteren. 'Dit is geen behang-radio', benadrukt hij dan ook. 'De persoonlijke verhalen zijn vaak nog belangrijker dan de muziek. Hoewel de muziek vaak ook veel emotie bij mensen oproept.'

Nieuwe Ouwe Joekel

Hij is trots op alle lovende woorden en de berg waardering die hij krijgt voor zijn programma. 'Het was namelijk even de vraag hoe de luisteraars zouden reageren op 'de nieuwe Ouwe Joekel', legt hij uit. 'Leen Huisman nam vorig jaar op 88-jarige leeftijd afscheid en 'De Ouwe Joekel' was een zeer populair programma. Ik ben met mijn 59 jaar toch veel jonger dan hij...'

Kuipers presenteerde vanaf 1994 zo'n tien jaar lang het ochtendprogramma op Radio West en verhuisde daarna naar de middag met het programma 'Het Gesprek van de Dag', waarin luisteraars hun mening konden geven op actuele onderwerpen. Muziek van alle Tijden, dat hij nu presenteert, is iedere zondag tussen 9.00 uur en 10.00 uur te beluisteren op Radio West. Wie een verzoekje heeft, kan dat mailen aan Pieter: muziekvanalletijden@omroepwest.nl.

