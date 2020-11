Berry zwaaide met messen richting agenten: 'Het is de donkerste dag uit mijn leven'

'Vandaag gaat er iemand dood!' Berry uit Leiden is helemaal doorgedraaid als hij in september 2018 zwaaiend met een paar messen tegenover twee politiemensen staat, die zijn afgekomen op een melding van een verwarde man. Nu, twee jaar later, schaamt hij zich dood, en heeft last van de stress die het wachten op een rechtszaak hem geeft.

Het kan lang duren voordat een rechtszaak op zitting komt. Bij sommige verdachten hangt de zaak als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. En dan is een zitting bij de politierechter, met meteen een uitspraak, een enorme opluchting.

Het is 22 september 2018 als Berry in de Hoefstraat in Leiden door het lint gaat. Eerst slaat hij zijn eigen woning kort en klein. Daarna zorgt hij voor ophef in de straat. Hij zwaait met grote messen en heeft er ook een paar in zijn broekband. Hij maakt stekende bewegingen en gooit met de messen. En hij dreigt dus dat er iemand doodgaat. Voor de politieagenten die op de melding afkomen is het een beangstigende situatie.

Donkerste dag

Toch is Berry zelf de enige die gewond raakt door het gezwaai met de messen. Een buurman, die arts is, begeleidt hem naar het ziekenhuis, en daarna zit Berry vier dagen vast. Voor de politierechter blikt hij terug op de gebeurtenissen van ruim twee jaar terug. 'Het is de donkerste dag uit mijn leven. Ik zat in een moeilijke periode, het ging uit mijn vriendin', vertelt hij. Daarnaast dronk en blowde hij ook nog. Inmiddels is er veel veranderd, hij onderging een intensieve behandeling aan zijn bipolaire stoornis. Nu rest er alleen nog schaamte voor zijn gedrag. 'Ik wil dit nooit meer meemaken.'

De officier van justitie gelooft in de goede bedoelingen van de verdachte. Hij hoort ook positieve verhalen van de reclassering over Berry. Maar er moet volgens het OM toch strafrechtelijk afgerekend worden. 'De politie maakt veel mee op straat, maar dit was wel erg heftig.' In de strafeis laat de officier meewegen dat het langer dan twee jaar geleden is en dat de betrokken agenten ook vinden dat de man vooral geholpen moet worden. De eis luidt vier dagen cel, gelijk aan het voorarrest, en 60 uur taakstraf.

Wanhoopsdaad

Berry's advocaat ziet geen meerwaarde in zo'n straf. 'Het was een wanhoopsdaad, hij was erg verdrietig', zo zegt ze. De agressie was niet tegen de agenten gericht, maar meer tegen zichzelf. 'Hij wilde doodgeschoten worden', aldus de raadsvrouw. Verder wijst ze erop dat de verdachte al twee jaar stress heeft door deze rechtszaak. Zij bepleit een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Maar zo'n pardon gaat de rechter toch te ver. 'Het feit is daarvoor te ernstig. Het had zomaar uit de hand kunnen lopen.' Zij veroordeelt Berry tot 14 dagen cel, waarvan tien voorwaardelijk. 'Dit is een stok achter de deur, want het mag nooit meer gebeuren.' Zichtbaar opgelucht verlaat Berry de rechtszaal.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

