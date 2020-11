Huisbezoeken van Sinterklaas dit jaar anders, op gepaste afstand of helemaal niet

'Je ziet dat mensen afbellen en zeggen dat ze het dit jaar toch niet zo'n goed idee vinden', zegt Kampers. 'Iedereen mag zelf een afweging maken, wij proberen in ieder geval anderhalve meter afstand te houden. Ook het strooigoed geven we nu in zakjes en niet meer in de hand.'

Dat er dit jaar minder boekingen zijn, komt volgens Kampers niet alleen door corona maar ook doordat 5 december dit jaar ongelukkig valt. 'Het zit te ver van het vorige weekend af en we hebben nu geen vol weekend, want op zondag 6 december viert men het niet meer', aldus Kampers. Wel zit hij op de zaterdagavond zelf al vol. 'Maar verder zijn er minder boekingen dan normaal.'

Persoonlijk videobezoek

Meerdere bedrijven in de regio doen helemaal geen bezoeken dit jaar, of schakelen om van huisbezoeken naar 'flitsbezoeken'. Of, zoals in deze tijd past, via een videobezoek. Dat laatste doet scoutingvereniging de Paulusgroep uit Leiden. Normaliter komen zij op aanvraag live langs, maar dit jaar kan men alleen een videobezoek boeken.

Het bedrijf Sinterklaasboekingen.nl, dat actief is in de omgeving van Den Haag, Leidschendam, Delft, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Voorschoten, is zo'n bedrijf dat dit jaar alleen maar flitsbezoeken doet. 'Onze medewerkers hebben lang nagedacht en gediscussieerd en besloten geen reguliere huisbezoeken aan te bieden in 2020', aldus het bedrijf. 'Enkele van onze medewerkers werken naast de sint en piet-bezoeken óók in de zorg en hebben vrijwel dagelijks te maken met patiënten met Covid-19.'

Flitsbezoeken

Dit Sinterklaas aan huis-bedrijf kreeg wel veel aanvragen. 'Om het feest toch op één of andere manier door te kunnen laten gaan, hebben we besloten alleen nog flitsbezoeken en eventuele coronaproof bedrijfs- of schoolbezoeken te doen. '

Bij een flitsbezoek komen Sinterklaas en piet thuis aan de deur terwijl de kinderen sinterklaasliedjes zingen. 'Sinterklaas en piet kloppen of bellen aan en hebben strooigoed meegenomen. De kinderen doen open en op gepaste afstand van de deur staan sint en piet klaar om gedag te zeggen', aldus het bedrijf. 'Helaas mogen we niet dichterbij komen en moeten we tenminste anderhalve meter afstand houden. Er worden geen handen geschud, er wordt niet geknuffeld of omhelst.'

'Ieder risico op verspreiding verkomen'

Het bedrijf Sinterklaas en zijn Pieten bij u thuis, dat in de omgeving Den Haag actief is, heeft dit jaar alle bezoeken gecanceld. Dat besluit nam het bedrijf na de persconferentie van 3 november. 'Dit om ieder risico voor het oplopen van het virus of het verspreiden daarvan te voorkomen', staat in een verklaring. 'Wij betreuren natuurlijk dit besluit, maar hopen wel op uw begrip hiervoor.'

'Het spijt ons zeer, maar gelet op de huidige adviezen met betrekking tot het coronavirus in combinatie met de pietendiscussie en sfeer hier omheen, nemen wij voor het seizoen 2020 geen boekingen aan', is te lezen bij het bedrijf boekeensinterklaas.nl dat actief is in de regio Leidschenveen, Voorburg en Leidschendam.

