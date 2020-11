Rapper Michael werkt in HagaZiekenhuis en maakt nummer over coronatijd: 'Eerste golf was chaos'

Rapper Michael Bol maakte nummer over coronadrukte op zijn werk in het ziekenhuis | Foto: beeld uit videoclip HagaZiekenhuis

Logistiek medewerker Michael Bol (27) van het HagaZiekenhuis heeft een rap gemaakt over het werken in het ziekenhuis tijdens de coronatijd. In 'Hoofd koel, hart warm' vertelt hij met zangeres Ishtar over hoe hard iedereen dit jaar werkt in de zorg.

Michael en zijn collega's zorgen ervoor dat alle afdelingen in het ziekenhuis genoeg voorraad hebben. 'We kunnen zien dat het door corona drukker is dan normaal, want wij tellen alles wat gebruikt wordt.' Het is zo druk dat hij nu ook weekenddiensten draait.

Zijn baas vroeg hem om een rap te maken over de coronatijd. Michael twijfelde eerst een beetje: 'Het was iets wat ik vroeger deed, we zijn zoveel jaar verder'. Maar uiteindelijk vond hij het wel een mooi idee en ging hij er een weekendje voor zitten. 'Ik wilde het graag op mijn eigen manier doen, met mijn eigen ervaring van wat we hebben meegemaakt.'

Beter voorbereid

Tijdens de eerste golf was het chaotisch, vertelt Michael. 'Het was nieuw, niemand weet wat het is, dus dat gaf stress. Iedereen vindt het spannend. Daarna werd het even rustig in het ziekenhuis. Tijdens de tweede golf was iedereen beter voorbereid. 'Iedereen is relaxter op mijn afdeling.' Hij heeft alle vertrouwen in de komende tijd: 'Tot nu toe komen we er wel uit met elkaar, het gaat zeker wel goed', besluit hij positief.

