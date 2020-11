Denken in kansen in plaats van problemen: Omroep West helpt ondernemers in coronatijd

Deze coronatijd is een heel pittige periode voor ondernemers. Hoe lastig het precies is om een bedrijf nu goed te laten draaien, is vanaf deze maandag acht weken lang te zien op TV West, in de nieuwe serie 'FRITS! Onderneemt in Coronatijd'. Denken in kansen in plaats van in problemen staat hierbij centraal.

Presentator, oud-wethouder en ondernemer Frits Huffnagel ontvangt iedere week een ondernemer die het moeilijk heeft om met zijn of haar bedrijf het hoofd boven water te houden in deze coronatijd. Een team van experts, onder wie oud-minister Bruno Bruins, oud-eigenaar Mark van der Kallen van ADO Den Haag en voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland geeft de ondernemer advies over hoe de bedrijfsvoering coronaproof kan worden gemaakt. En ze leren ondernemers denken in kansen in plaats van in problemen.

In de eerste aflevering van de nieuwe serie 'FRITS! Onderneemt in coronatijd' ontvangt Huffnagel Roel Veltmeijer van Gamestate, dat onder meer gevestigd is aan de Grote Markt in Den Haag. Hij is afkomstig uit een ondernemersfamilie.

Markus en Mirza

In deze aflevering bestaat het panel naast Bruno Bruins uit Viola Markus en Umar Mirza. Markus is zeer succesvol met haar bedrijf Optimaal Leadgeneratie. Ze adviseert talloze startups, onder meer op het gebied van koude acquisitie. Mirza werkt bij MDI Consultants en heeft inmiddels heel wat bedrijven op weg geholpen.

De uitzending is maandag vanaf 17.00 uur te zien op TV West.