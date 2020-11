Hagenaar tien jaar de cel in voor wurgen eigen vrouw

In een woning aan de Hogezijde is de dode vrouw gevonden. | Foto: Regio15

Hagenaar Remi Y. moet tien jaar de gevangenis in voor het wurgen van zijn vrouw. Hun oudste zoon vond zijn moeder de volgende morgen overleden in haar bed. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van zestien jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat Y. van tevoren van plan was zijn vrouw om het leven te brengen.

Het echtpaar, wonend aan de Hogezijde in Den Haag, had al enige tijd huwelijksproblemen. Deze ontstonden nadat Y. weer bij het gezin kwam wonen na in Turkije een gevangenisstraf van zeven jaar te hebben uitzeten voor de handel in drugs. Het slachtoffer, de 39-jarige Sevgül zou van plan zijn geweest haar man te verlaten, maar durfde de stap eerder niet te zetten.

De vrouw kwam in september vorig jaar terug van haar werk in een restaurant toen ze werd gewurgd door haar 42-jarige man. Y. probeerde hierna in zijn eigen auto zelfmoord te plegen, maar deze poging was niet succesvol. Hun oudste zoon vond zijn overleden moeder de volgende morgen.

Doodsangst

Het OM was twee weken geleden tijdens de rechtszaak van mening dat Y. van tevoren al van plan was om zijn vrouw om het leven te brengen. De officier sprak daarom van moord en eiste een gevangenisstraf van zestien jaar.

De man heeft altijd ontkend dat hij van plan was zijn vrouw te vermoorden. Volgens hem heeft hij in een opwelling gehandeld. De rechtbank ging hierin mee en sprak Y. vrij van moord en veroordeelde de man voor doodslag. Toch noemde de rechtbank de dood van de vrouw zeer ernstig. 'Omdat de vrouw al enige tijd in doodsangst voor haar man verkeerde, moeten haar laatste ogenblikken afschuwelijk zijn geweest. Nadat de verdachte haar had gewurgd, heeft hij niets gedaan om hulp in te roepen', verklaart de rechtbank de straf van tien jaar.

