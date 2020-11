Beschonken man rijdt water in, Bert redt hem eruit: 'Je doet wat je moet doen'

Een potje tennis is voor Bert Gravenstein uit Gouda abrupt geëindigd in een nat tennispak. Toen hij vrijdag aan het begin van de middag op de tennisbaan in Moordrecht stond, reed een auto er vlak naast de plomp in. 'Ik hoorde een grote klap en toen ik me omdraaide zag ik een enorme waterfontein', zegt de Gouwenaar.

Gravenstein was met drie anderen aan het tennissen op een van de banen van Tennisvereniging Moordrecht. Dat doet hij elke vrijdag. 'Na die klap ben ik ernaartoe gerend en zag ik die auto in het water liggen. Alle airbags waren uitgeklapt en er zat nog iemand in.'

De tennisser twijfelde geen moment. 'Ik ben het water ingegaan en heb de deur opengedaan', vertelt hij. 'Dat ging nogal moeizaam vanwege het water en de modder. De bestuurder was ook dizzy, dus ik heb zijn gordel losgemaakt en toen kon hij eruit. We hebben hem met z’n tweeën omhoog getrokken en op de kant gekregen.'

'De bocht gemist'

Bert Gravenstein praat er nuchter over. 'Je doet wat je moet doen. Ik was allang blij dat die auto niet op z'n kop in het water terechtkwam. Anders was het misschien heel anders afgelopen.' Hoe het ongeluk kon gebeuren? 'Dat weet ik niet. Hij heeft waarschijnlijk de bocht gemist.' Eenmaal thuis in Gouda wachtte de redder een warme douche.

De automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Wél laat de politie weten dat de 30-jarige bestuurder uit Nieuwerkerk aan den IJssel met alcohol op achter het stuur is gekropen. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen om vast te stellen hoe veel hij had gedronken. De peperdure BMW X7 van de man is door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.

