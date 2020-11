ADO Den Haag opzoek naar eerherstel; Ricardo Kishna weer terug in wedstrijdselectie

ADO Den Haag kan zaterdagavond tegen SC Heerenveen beschikken over aanvaller Ricardo Kishna. De buitenspeler scheurde in september 2017 zijn voorste kruisband en kende een lang revalidatietraject. 'Ik denk dat het een goede zaak is dat hij terugkeert, zowel voor hem als voor het elftal', reageert trainer Ruud Brood vrijdag op de persconferentie.

Mocht Kishna zaterdagavond binnen de lijnen komen, dan speelt hij voor het eerst sinds 1168 dagen weer een wedstrijd in het eerste elftal van ADO Den Haag. 'Dat heb ik ook begrepen. Hij komt van ver, we mogen ook niet verwachten dat hij direct het niveau van toen heeft. Hij is enorm positief en gedreven. Je neemt spelers bij de selectie, waarvan je denkt dat je ze kunt gebruiken. Of dat in de beginfase van de wedstrijd is of aan het einde, zal moeten blijken.'

De terugkeer van de 25-jarige aanvaller komt op een goed moment. De Haagse club wil de vervelende nasmaak van de 6-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam graag wegspoelen. 'Keihard trainen en rustig in je hoofd blijven. Dat is het enige wat je kunt doen', vertelt Shaquille Pinas over de dreun van een week eerder. 'Terug naar de basis. Het minste wat je kunt doen is hard werken. Ik denk dat ploegen het dan ook lastig tegen je hebben.'

'Ik kan niet even met mijn vingers knippen en de spelers de wedstrijd tegen Sparta laten vergeten', vertelt Brood. 'Ik heb de groep weer beter leren kennen en heb in de training wat andere dingen gebracht. Je verandert een groep niet in een dag, maar je wil wel dingen terugzien. Als je het dan over duels hebt, dan wil je dat wel graag terugzien. Ook aan de bal, met lef spelen, mag het wat vaster worden.'

Janmaat

Daryl Janmaat heeft afgelopen week zijn tweede trainingsweek bij ADO Den Haag afgesloten. De rechtsback traint mee om weer fit te worden en is momenteel transfervrij. Hoe realistisch is een terugkeer van de voormalig international? Brood: 'Dat ligt ook aan hem. De gesprekken zullen misschien gevoerd gaan worden. Hij traint mee om fit te worden. Dat doet hij ook behoorlijk. Hij heeft een realistisch beeld van zichzelf. Het zal goed zijn om zo’n type in de selectie te hebben. Van mij is hij van harte welkom.'

Vermoedelijke opstelling

ADO Den Haag kan zaterdagavond nog niet beschikken over Gianni Zuiverloon. De verdediger sprak bij zijn aanstelling de hoop uit er tegen zijn voormalig werkgever bij te zijn, maar die wedstrijd komt te vroeg. Dat Brood wijzigingen gaat doorvoeren, liet hij na de wedstrijd tegen Sparta al direct weten. De kans is groot dat Boy Kemper start als centrale verdediger, waardoor Pinas doorschuift naar het middenveld.