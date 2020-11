Drukte in Den Haag door Black Friday: 'Maar wel beheersbaar'

De koopjeswoede rond Black Friday raast niet alleen op internet. Publiek kwam in groten getale naar de winkels in het centrum. Met gastheren- en vrouwen, verkeersregelaars en markeringen op de weg werd geprobeerd de massa in goede banen te leiden. Voor de grote winkelketens stonden lange rijen.

In onder andere Amsterdam en Rotterdam werd opgeroepen om niet meer te komen winkelen, omdat het er - met het oog op corona - te druk werd. Maar volgens de gemeentewoordvoerder bleef de drukte in Den Haag beheersbaar. 'We zagen geen noodzaak om op te schalen, zoals in andere steden.'

'Vergelijkbaar met drukke zaterdag'

De drukte was 'vergelijkbaar met een drukke zaterdag', meldt hij. 'Wat opviel was dat er groepen jongeren en families rondliepen die geen rekening hielden met de richtlijnen. Zij zijn aangesproken en daar werd goed op gereageerd.'

Ook even verderop bij winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk was het behoorlijk druk met koopjesjagers. 'Ik ben speciaal naar de ICI PARIS XL gegaan voor mijn crèmetje. Die was leuk afgeprijsd, het scheelde een paar tientjes', zegt een vrouw die met haar aankopen op een bankje zit.

Drukker

Afgelopen woensdag was ze er ook, maar toen was haar crème nog niet afgeprijsd. 'Dus moest ik vandaag terugkomen.' Ze merkt dat het wel drukker is dan anders. 'Woensdag was het veel stiller.'

