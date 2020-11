Raadsel opgelost: Haags Gemeentearchief weet wie 'man met alpinopet' is

In het kader van 75 jaar vrijheid ging het Haags Gemeentearchief op zoek naar Haags filmmateriaal dat tijdens de bezetting is geschoten. In het vergaarde materiaal kwam Jan C. Bouman - met zijn alpinopet, sjaal, bril en vlasbaardje een opvallende verschijning - veel voor. En dat wekte de interesse van het Haags Gemeentearchief, want daar wisten ze niet wie deze man was. Er werd een oproep gedaan: 'wie weet wie dit is?'.

Via social media en de digitale postbus van het Haags Gemeentearchief stroomden tientallen reacties binnen. Chris Triep was een van de reageerders en vond op beeldbankwo2.nl meer beelden van de man. Daaruit bleek dat hij voor de Filmdienst van de Binnenlandse Strijdkrachten werkte. Hij kon echter de identiteit van de man niet achterhalen. Dat lukte Eric Guicherit wel. Hij mailde donderdag naar het archief en had gelijk. In de collectie van het Haags Gemeentearchief blijkt ook nog een foto van Bouman te zitten. Zo is het raadsel opgelost.