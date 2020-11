Asterix, Lucky Luke en Agent 327; het nieuwe museum MoCA in Noordwijk is een ode aan de strip

Al twee keer kreeg die negende kunst een eigen 'tempel' in de vorm van een museum: in Groningen en in Rotterdam. Beide musea waren geen blijvertjes. Maar het gloednieuwe Museum of Comic Arts (MoCA) in Noordwijk, dat dit weekend voorzichtig de deuren opende in een voormalig winkelpand in de Bomstraat, hoopt dat wel te zijn. 'Drie maal is scheepsrecht', zeggen ze zelf. Het MoCA is een initiatief van Noordwijker Arie Korbee, die al zijn hele leven in de ban is van strips. Die passie deelt hij met een grote groep enthousiaste liefhebbers, met wie hij het museum oprichtte. Een van hen is John Asselbergs.

'Sommige tekenaars produceren echt ware kunststukjes', vertelt John in het radioprogramma 'UIT' van Radio West. Hij noemt het een schat aan kunst, met bovendien ook nog leuke verhalen.

Het gebouw van MoCA in Noordwijk | Foto: MoCA

Nederland is van de strip gaan houden

De strip kent vele gezichten en genres. Van verhalen voor jonge kinderen tot erotische reeksen voor volwassenen met veel geweld. En van comedy tot drama. De stripcultuur is wellicht in Nederland iets minder groot dan in België of Frankrijk, maar toch zijn wij ook echt een stripland. Het stripblad 'Pep' heeft een sterke bijdrage geleverd aan de waardering voor die cultuur en bracht ook grote Nederlandse tekenaars voort, zoals Martin Lodewijks van Agent 327. Uiteraard heeft ook Marten Toonder een bijdrage geleverd aan de waardering voor het genre. Na een aarzelende start in de jaren vijftig, is Nederland van de strip gaan houden. 'En dat is nog zo', zegt John Asselbergs. 'Als je bedenkt dat de nieuwste Asterix, die dit jaar uitkwam, in Nederland een oplage had van 420.000 stuks, dan kun je toch wel spreken van een bestseller'.

Het nieuwe Noordwijkse museum richt zich overigens niet alleen op de Nederlandse auteurs en tekenaars. De kleinschalige pilot-tentoonstelling die dit weekend opende voor vrienden, focust op de grote Europese toptekenaars. Van Hergé tot Morris. 'We tonen alleen maar origineel werk', vertelt Asselbergs. 'Dus je ziet een originele pagina of cover van een tekenaar.' Bij sommige krijg je echt een kijkje achter de schermen. En zie je hoe ze hebben zitten retoucheren, plakken en knippen. Maar in het album zie je er dan vervolgens niks meer van'.

Genoeg plannen

Wat op deze eerste expositie te zien is, komt grotendeels uit de privé-collectie van Arie Korbee. Maar daar zal het niet bij blijven. Het bestuur van MoCA is ambitieus. Het is de bedoeling dat het museum 'de markt op gaat', zoals bestuurslid Asselbergs het noemt. 'Er zijn meerdere verzamelaars, die ook graag willen meewerken. Die hebben ook al toezeggingen gedaan. Sommige musea hebben in de kelders originelen opgeslagen die nooit iemand te zien krijgt. Die willen we graag een keer onder het stof vandaan halen. Zo willen we straks twee keer per jaar een grote nieuwe expositie gaan doen. Maar denk ook aan signeersessies. En we willen iets met scholen gaan doen. Plannen genoeg dus.'

Het Museum Of Comic Arts in Noordwijk is voorlopig alleen te bezoeken als je vriend bent van het museum. Als corona geen roet in het eten gooit, is het de bedoeling dat vanaf het voorjaar ook reguliere bezoekers welkom zijn.

