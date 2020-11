Petitie tegen verplaatsing Parkpop naar Malieveld: 'Heel erg zonde'

Parkpop in 2019 in het Zuiderpark in Den Haag | Foto: ANP

Een groep Hagenaars is een petitie begonnen tegen de verhuizing van Parkpop naar het Malieveld in Den Haag. De petitie is in drie dagen tijd ruim duizend keer ondertekend.

Deze week maakte de organisatie van Parkpop bekend dat het festival na veertig jaar afscheid neemt van het Haagse Zuiderpark. De veertigste editie moet volgend jaar plaatsvinden op het centraal gelegen Malieveld. Die plek is volgens de organisatie beter bereikbaar. Daarnaast zou de wijk rond het Zuiderpark overlast ervaren van Parkpop.

De initiatiefnemers van de petitie zien echter niets in de verplaatsing. 'Met een geschiedenis en traditie van reeds meer dan veertig jaar voor het gehele gezin kan en mag deze unieke locatie niet worden veranderd.' Ze roepen de gemeente en festivalorganisatie op om 'met spoed terug te komen' op het besluit.

'Te klein'

De initiatiefnemers van de petitie vinden het Malieveld sfeerloos en verwachten dat het te klein is voor Parkpop. Zo werd het festival eerdere jaren bezocht door 200.000 tot 500.000 bezoekers, terwijl op het Malieveld slechts 75.000 bezoekers zouden passen. Die 200.000 tot 500.000 kwamen overigens wel altijd verdeeld over de hele dag.

Een van de initiatiefneemsters is Sanny Pepper. Ze startte de petitie, omdat ze de verhuizing heel erg zonde vindt. 'Het is voor zo veel mensen altijd een fantastisch festival geweest', zegt ze. 'Ik hoop dat ze er nog eens goed over na gaan denken.' Of de petitie uiteindelijk nog aan iemand wordt overhandigd, weet ze nog niet.

Commercieel

Pepper vindt het belangrijk om in ieder geval een geluid vanuit de Hagenaren en Hagenezen te laten horen. 'Ik hoorde zo veel mensen om me heen dat ze het heel erg zonde vinden. En dat ze bang zijn dat het te commercieel gaat worden. Dan is het niet meer het Parkpop waar het ooit voor bedoeld was.'

Onrust stoken is helemaal niet het doel van de initiatiefnemers, benadrukt Pepper. 'Parkpop is altijd heel vredelievend geweest, met kleedjes en hele gezinnen. Zo staan wij er zelf ook in.' Of ze zelf naar het Malieveld zal gaan, weet ze nog niet. 'Ik ben eerder ook bij Beatstad en het Bevrijdingsfestival geweest en de sfeer daar vond ik kaal. Dus we zien wel. Het hangt ook af van de programmering.'

