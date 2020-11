Gewonden bij een steekpartij en vechtpartij in Den Haag

Bij een vechtpartij in de Vosmaerstraat in Den Haag is vrijdagavond een man gewond geraakt. Even daarvoor was er verderop in de stad nog een steekpartij, in de Frederikstraat. Ook hierbij raakte een man gewond.

Bij de ruzie in de Vosmaerstraat raakte een iemand gewond. 'Niet veel later is er een verdachte aangehouden.' Het is volgens de woordvoerder niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Vlak daarvoor, rond 23.00 uur, kreeg de politie een melding van een vechtpartij tussen meerdere jongeren in de Frederikstraat. Hierbij zou een jonge man zijn gestoken. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen, zegt de woordvoerder. De politie is op zoek naar een verdachte. Zaterdag kon de politie verder nog niet veel zeggen.