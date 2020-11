Twee collega's neergestoken na achtervolging scooterdief in Den Haag

Bij een steekpartij in de Kerkstraat in Den Haag raakten vrijdagavond rond 23.00 uur een 26-jarige man en een 17-jarige jongen gewond. De politie zoekt getuigen. In de Vosmaerstraat raakte ook iemand gewond bij een ruzie, daarvoor is een persoon opgepakt.

De 17-jarige jongen was aan het werk op de Denneweg toen hij merkte dat zijn scooter was gestolen. Via een track en trace-systeem zag hij dat de scooter in de Kerkstraat stond. Met drie collega's ging hij erop af en daar zagen ze een man bij de beschadigde scooter. Toen zij hem aanspraken ging hij ervandoor richting de Frederikstraat. Bij het wegrennen stak hij de 26-jarige Hagenaar. De mannen gingen achter de dader aan, de jongen van 17 dook bovenop hem en werd daarbij gestoken. De jongen ging daarna nogmaals achter hem aan maar verloor hem uit het oog toen de dader de bosjes van Repelaar inliep. Het 26-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

De politie zoekt een donker getinte man van ongeveer 1,75 meter. Hij droeg een lange bruine jas, een zwarte hoodie met capuchon over zijn hoofd en een spijkerbroek. Opvallend is dat de man naar voren staande tanden heeft en hij had een blik bier in zijn handen.

Ruzie Vosmaerstraat

Bij de ruzie in de Vosmaerstraat raakte een iemand gewond. 'Niet veel later is er een verdachte aangehouden.' Het is volgens de woordvoerder niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.