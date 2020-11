Francis van Broekhuizen en Gregor Bak verrassen mensen thuis met 'Een liedje voor jou'

Het nieuwe programma is echt een opsteker in deze tijd, vertelt Bak. Zijn agenda is sinds maart hartstikke leeg. 'Van zangdagen tot concerten, congressen en pianoconcoursen, niets ging door. Het is een grote catastrofe.' Daar heeft Van Broekhuizen geen last van: 'Schei uit, ik zit bommetje vol! Door De Slimste Mens ben ik hot en happening'.

Een liedje voor jou is iets wat wel door kan gaan in deze tijd. Met een Omroep West-busje rijden de operazangeres en pianist door de regio om mensen te verrassen met een liedje. Zodra het busje de straat inrijdt ontstaat er meteen reuring, aldus Bak. 'Je merkt dat mensen binnen zitten en behoefte hebben aan iets anders. Mensen komen hun huis uit, ramen gaan open. Dan halen wij die piano uit het busje en zetten die op straat', vertelt Bak enthousiast.

Mensen snakken naar leukigheid, gezelligheid en een opsteker - Francis van Broekhuizen

'Ik voel me net Sinterklaas, want mensen staan al buiten op me te wachten, dat is zo lief.' Van Broekhuizen is dolenthousiast over het programma, waarvan de eerste opnames al zijn geweest. 'Zodra mensen mij horen zingen gaan ze toch stilstaan op straat, er gebeurt even iets. Dat is zo belangrijk nu, in die sleur dat je niets meer mag. Mensen snakken naar leukigheid, gezelligheid en een opsteker. Het is heel dankbaar', zegt Van Broekhuizen. Ze is blij dat ze even kan komen zingen om mensen af te leiden. 'Maar als ze voor mijn neus gaan zitten huilen, schiet ik vol. Dan moet ik even naar de lucht kijken.'

Hartverwarmend

De mensen die verrast worden zijn door iemand uit hun omgeving opgegeven. 'Dat kan van alles zijn', zegt Bak. 'Van iemand die twaalf weken moest wachten op een herniaoperatie en veel pijn had, tot een stel dat veertig jaar getrouwd is en geen groot feest kon geven. Maar ook een gehandicapt iemand die in een flat woont die al heel lang verbouwd wordt, die zit al maanden binnen achter zo'n wit gordijn.' Dat maakte ook op Van Broekhuizen veel indruk. 'Die hele flat in Alphen aan den Rijn is ingepakt, heel troosteloos. Dan zit je in die kleine ruimte, daar word je gek van!'

Het programma is hartverwarmend, aldus Bak. 'Mensen zijn echt geraakt. Dat kunnen ze in deze tijd heel goed gebruiken merken wij. Muziek is ideaal om emoties tot uiting te brengen en te veroorzaken. Muziek raakt mensen, dat merken we ook.'

De keuze van Gregor en Francis

Op de vraag voor wie Gregor zelf een liedje zou willen zingen zegt hij meteen: 'Mijn broer. Hij is vier jaar geleden overleden, onlangs was zijn vierde sterfdag, dus dan moet ik wat met mijn gevoelens op die dag. Dan stuur ik een liedje naar mijn broers en zusje.' Ook Francis hoeft niet lang na te denken voor wie ze een liedje zou zingen: 'Ik zou Inspiratie zingen voor mijn liefste, dat is haar lievelingslied. Zij is gek op Mathilde Santingh, maar ze vindt mij ook mooi zingen hoor!', lacht de operazangeres.

Wil je ook iemand opgeven voor 'Een liedje voor jou'? Dat kan nog tot en met 5 december. Kijk hier voor meer informatie. Het programma is vanaf 14 december te zien op TV West.

Kerst-Sing-Along, de coronaeditie

Normaal gesproken doen Francis van Broekhuizen en Gregor Bak elk jaar de Kerst-Sing-Along op Eerste Kerstdag in het Atrium van het Haagse stadhuis. Ook dat kan dit jaar niet in de oude vorm doorgaan. Daarom wordt het dit jaar de Kerst-Sing-Along-Home-Alone. Het wordt een compilatie van voorgaande jaren, aangevuld met opnames in Hotel Des Indes. 'Blijf vooral thuis, want daar mag je nog wel zingen', zegt Bak. En dat kan deze editie ook goed, want de uitzending is met karaoke. 'Het is echt een stoot Gregor en Francis voor de gezelligheid. Dan komen we de kerst wel door!', zegt Van Broekhuizen enthousiast.

Vorig jaar zong Francis van Broekhuizen het nummer Leef van André Hazes, maar dan met een Haagse tekst, speciaal voor de Sing-Along geschreven door Gregor Bak.