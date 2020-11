Den Haag en Leiden roepen op: kom niet meer naar het centrum

Ook de gemeente Leiden liet rond 14.30 uur weten dat het drukker wordt in het centrum van de stad. 'We doen een oproep: kom niet meer naar het centrum en doe je inkopen op een rustiger moment.' De gemeente maakt onder meer al gebruik van een speciale druktekaart om mensen te laten weten of het verstandig is om inkopen te gaan doen.

In Den Haag was het vrijdag ook druk, maar volgens een woordvoerder van de gemeente was het 'beheersbaar'. De drukte was 'vergelijkbaar met een drukke zaterdag', zei hij. 'Wat opviel was dat er groepen jongeren en families rondliepen die geen rekening hielden met de richtlijnen. Zij zijn aangesproken en daar werd goed op gereageerd.'

Vrijdag stonden er ook rijen in de Haagse binnenstad: