Studenten Tom en Dennis begonnen startup: steun een goed doel met overstappen van zorgverzekering

De een is bijna klaar met zijn scriptie, de ander zit nog middenin zijn bachelor. Tom Schuurmans (24) en Dennis Botman (20) studeren allebei Technische Bestuurskunde in Delft en kennen elkaar van een bestuursjaar bij een huurdersorganisatie. Aan het begin van de coronatijd wilden ze graag iets nuttigs doen naast hun studie en dus begonnen ze een eigen startup: Stap over en steun. Via het platform kunnen mensen overstappen van zorgverzekering en tegelijkertijd kosteloos een donatie doen aan een goed doel naar keuze. Grote namen als de Hersenstichting, Hartstichting, Edukans en de CliniClowns hebben zich aangesloten. Wij spraken de TU-studenten.

Hoe kwamen jullie op dit idee?

'Een half jaar geleden, aan het begin van de corona, dachten wij: "Wat zouden wij kunnen doen?" In artikelen lazen we dat goede doelen het zwaar hadden door corona. We wilden ze helpen met een idee. Ons doel is nu om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze doelen, die een ontzettend moeilijk jaar achter de rug hebben', vertelt Tom enthousiast.

'Ik houd van maatschappelijk ondernemen en pionieren', zegt Dennis. 'Eigenlijk had ik op dit moment in Singapore moeten zitten, want ik zou een half jaar een minor volgen daar. Op het moment dat het werd gecanceld ging ik andere dingen zoeken. En Tom had al ervaring met websites bouwen.'

'Ik deed al dingen voor lokale goede doelen, zoals websites onderhouden voor platform voor jongeren uit de omgeving Delft. Wij hebben toen onze krachten gebundeld.'

Hoe werkt het?

'We richten ons op mensen die overstappen van zorgverzekering, dat waren er vorig jaar meer dan een miljoen. We denken dat meer mensen gaan vergelijken omdat de prijzen zijn gestegen. Als je via ons platform op de website van de zorgvergelijker komt, om daar vervolgens over te stappen op een andere zorgverzekering, draagt Stap over en steun 15 euro bij aan het goede doel dat de klant kiest. Wij betalen die donaties, die wij weer krijgen via een tussenpartij doordat we een klant aandragen bij de zorgvergelijker', legt Tom uit.

'Doordat het bedrag van de tussenpartij iets hoger ligt dan de 15 euro, kunnen wij onze kosten betalen. Daarmee is het kosteloos voor het goede doel en de overstapper', vult Dennis aan.

Zijn jullie zelf al overgestapt?

'Ik ben vorige week overgestapt', zegt Tom aan de telefoon. 'Ik ben nog aan het vergelijken, 99 procent zeker dat de overstap gaat plaatsvinden', zegt Dennis. 'Ook om ons eigen proces even te doorlopen.'

Verdienen jullie er ook nog wat aan?

'Wij zijn er niet mee begonnen om rijk van te worden', zegt Tom meteen stellig. 'We doen het naast onze studie, dus we hoeven hier niet van te leven', zegt Dennis.

'We hebben niet echt een verdienmodel, maar hopelijk hoeven we er aan het eind van de rit niet veel geld in te stoppen. We hopen vooral de kosten eruit te halen. We geloven dat we hiermee goede doelen helpen die het moeilijk hebben', aldus Tom.

Wat vonden de goede doelen?

Dennis: 'De goede doelen reageerden heel enthousiast. We zijn niet zomaar naar ze toe gegaan, we hebben eerst wat ideeën gedropt. Pas toen we het platform technisch in orde hadden, zodat we echt wat konden laten zien, hebben we de meeste doelen benaderd'.

'Ze wilden graag met ons kennismaken, dus er was wel behoefte. Maar 1000 goede doelen was te veel, dus we hebben slechts een select aantal aangeschreven. Ze vonden het een geniaal idee, dat gaf wel energie!', zegt Tom. 'Wat wij nu doen is nog niet eerder gedaan op deze manier.'

En wat brengt de toekomst?

Tom: 'Het is een goede ervaring naast je studie. Dat je ook gewoon iets gaat doen, een bijbaantje of ondernemen, die ervaring is heel waardevol. Daarom hebben we ook dit gedaan. Of het nou een groot succes wordt of niet, het is sowieso een goede ervaring.'

'Het is gewoon een hele reis met z'n tweeën, waar ik nu al trots op terug kan kijken', aldus Dennis.

Maar eerst jullie studie afmaken?

'Ja', zegt Tom. 'Ik ben bijna klaar en hoop het begin volgend jaar af te ronden. Als wij en de goede doelen de actie als een succes bestempelen, dan gaan we daarna nadenken over wat we nog meer kunnen.'

Dennis vult aan: 'We hebben nog niet gepraat over wat we na 31 december (de deadline voor het overstappen van zorgverzekering, red.) gaan doen, maar in januari gaan we er wel over praten: wat kunnen en willen we nog meer. We hebben er beiden zin in, de ambitie reikt ver'!

