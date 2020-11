Hoe komt ADO Den Haag voor de dag na de zeperd tegen Sparta Rotterdam?

Volg de wedstrijd via 89.3 Radio West en dit liveblog.

Scoreverloop ADO Den Haag - SC Heerenveen: 0-0

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Pinas, Del Fabro, Kemper, Faye; Philipp, Pascu, Elmkies; Kramer, Besuijen

Opstelling Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Kongolo, Dresevic, J. Veerman; Nygren, H. Veerman, Van Bergen

Gele kaarten: -

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Makkelie

4. Gevaar ADO

Drie corners voor ADO Den Haag in de beginfase van de wedstrijd. Pinas is bij de tweede gevaarlijk. Doelman Mulder tikt zijn inzet over. Ook Philipp test de keeper van Heerenveen.

1. Aftrap

Het fluitsignaal heeft geklonken na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Diego Maradona. Het duel tussen ADO Den Haag en Heerenveen is begonnen.

Minuut stilte ter nagedachtenis aan Diego Maradona | Foto: Soccrates Images

Voor de wedstrijd - Geen Joop Buyt...

...want hij is deze week vader geworden. Wel waren we op de Haagse Markt voor de voorspelling en felicitaties voor Joop.

Voor de wedstrijd - Spandoek voor Diego Maradona

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Vier nieuwe namen in de basis van ADO ten opzichte van het duel met Sparta.

Voor de wedstrijd - Ricardo Kishna

Ricardo Kishna zit vandaag na 1168 dagen afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie van ADO Den Haag. Hij start op de bank. Op 17 september 2017 zat de aanvaller voor het laatst bij de selectie. Toen scheurde hij in de wedstrijd tegen Ajax zijn voorste kruisband. Dat was ook zijn allerlaatste officiële duel.

Voor de wedstrijd - Historie

De balans in 17 eerdere edities van dit treffen is nagenoeg in balans: zes zeges voor ADO en zeven voor Heerenveen. Vorig seizoen werd het door treffers van Michiel Kramer (strafschop) en Sven Botman 1-1.

De laatste thuisoverwinning van ADO op Heerenveen (2-1) dateert van 2013.

Voor de wedstrijd - Afgelopen week

ADO wil de vervelende nasmaak van de 6-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam graag wegspoelen. 'Keihard trainen en rustig in je hoofd blijven. Dat is het enige wat je kunt doen', vertelt Shaquille Pinas over de dreun van een week eerder. 'Terug naar de basis. Het minste wat je kunt doen is hard werken. Ik denk dat ploegen het dan ook lastig tegen je hebben.'

'Ik kan niet even met mijn vingers knippen en de spelers de wedstrijd tegen Sparta laten vergeten', vertelt trainer Ruud Brood. 'Ik heb de groep weer beter leren kennen en heb in de training wat andere dingen gebracht. Je verandert een groep niet in een dag, maar je wil wel dingen terugzien. Als je het dan over duels hebt, dan wil je dat wel graag terugzien. Ook aan de bal, met lef spelen, mag het wat vaster worden.'