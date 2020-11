Noordwijkerhoutse vriendengroep start petitie om traditie van carbidschieten te behouden

Met een enorme knal schiet een blauwe bal uit een melkbus hoog de lucht in. Op een stuk agrarische grond zijn Bob, Mark en Daan aan het carbidschieten. Een traditie die de vriendengroep uit Noordwijkerhout normaal gesproken op oudejaarsmiddag veel lol geeft. Hoewel het officieel verboden is, wordt carbidschieten in Noordwijk al jarenlang gedoogd. Maar vanaf dit jaar steekt de gemeente daar een stokje voor.

Nu er vanwege corona een landelijk vuurwerkverbod is rond de jaarwisseling zijn gemeenten bang dat mensen als alternatief massaal gaan carbidschieten. Om te voorkomen dat grote groepen bij elkaar komen wordt in veel gemeenten, waaronder Noordwijk, carbidschieten verboden. Als het verbod er al is, gaat er nu ook daadwerkelijk op gehandhaafd worden.

'Met alle negatieve gevolgen van dien'

Maar behalve groepsvorming is de gemeente Noordwijk nog voor iets anders bang, laat een woordvoerder aan Omroep West weten. 'Dat zou kunnen betekenen dat mensen die tot op heden nog nooit iets met carbid gedaan hebben, daar de komende jaarwisseling uitgebreid mee zouden gaan experimenteren. Met alle negatieve gevolgen van dien', aldus de gemeente.

Volgens de intitiatiefnemers van de petitie zijn er in Noordwijk zo'n twintig groepen die jaarlijks aan carbidschieten doen. Dit zijn vooral agrarische families die dit doen in het buitengebied van de gemeente. Daan Hachmang, mede-intitiatienemer van de petitie, zegt er begrip voor te hebben dat het carbidschieten dit jaar verboden wordt. Hachmang: 'Bij carbidschieten komen er natuurlijk wel aardig wat mensen bij elkaar en ik begrijp dat dat in deze coronaperiode niet kan.'

Hoop op uitzondering

Toch hopen Hachmang en zijn medestanders dat de gemeente Noordwijk vanaf volgend jaar alsnog een uitzondering wil maken voor groepen die al jaren aan carbidschieten doen. Hachmang: 'Ik begrijp de gemeente niet wil dat iedereen voortaan aan het carbidschieten is rond de jaarwisseling. Maar geef de groepen die dit al jaren op een veilige manier doen dan alleen toestemming voor carbidschieten. Zo kan deze mooie traditie in ieder geval in stand worden gehouden.'

