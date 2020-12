Coronavirus: 'Winkeliers moeten verantwoordelijkheid nemen rond mondkapjesplicht'

Veiligheidsberaad: winkelier neem je verantwoordelijkheid

Winkeliers moeten klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten. Hiervoor waarschuwt het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zitten. De mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes die dinsdag ingaat, stond op de agenda van het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters.

De detailhandel moet de eigen verantwoordelijkheid nemen en de wet gehoorzamen, anders zijn ze volgens de burgemeesters de klos. 'Een winkelier bepaalt zelf wie er in de zaak komt. Het merendeel dat geweigerd wordt, gaat gewoon weg. Lukt het niet, dan kunnen zij de politie of boa's waarschuwen', stelt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandagavond na afloop van het beraad.

'Tijdelijk onderkomen Tweede Kamer kan coronaproof'

Het gebouw waar de Tweede Kamer een aantal jaar wordt ondergebracht, is vrij makkelijk coronaproof te maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf is uitgevoerd.

Er moeten wel wat spatschermen worden opgehangen in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, en 'Kamerbewoners' moeten via een specifieke ingang naar binnen, afhankelijk van hun werkplek.

De Kamer moet tijdelijk naar het pand aan de Bezuidenhoutseweg omdat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Het gebouw is tegen de zomer klaar om in gebruik te worden genomen, maar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had twijfels over de verhuizing. Kamervoorzitter Khadija Arib wilde meer laten onderzoeken om er zeker van te zijn dat de coronaregels kunnen worden nageleefd in het gebouw, zonder dat het werk van de Tweede Kamer in het geding komt.

Geen landelijke regels om drukte in winkelcentra tegen te gaan

Er komen geen landelijke maatregelen om de drukte in winkelgebieden tegen te gaan. 'Hoe je met de drukte omgaat, is lokaal maatwerk', zeggen zowel minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's maandagavond na een overleg.

'Alles sluiten, gaan we niet doen, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad waarin de burgemeesters wekelijks samenkomen. 'Voor de economie en voor de mensen is het van belang dat zij naar een winkel kunnen', licht Grapperhaus toe.

Op heel veel plekken in Nederland ging het afgelopen weekeinde goed, stellen de bewindvoerders. In de steden waar het wel te druk was, hebben de burgemeesters op maat gesneden maatregelen getroffen.

Vuurwerkverkopers stappen naar rechter om vuurwerkverbod

De Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk stapt naar de rechter om het vuurwerkverbod aan te vechten. Ongeveer 150 winkeliers sluiten zich bij de rechtszaak aan, zegt hun advocaat Lex de Jager. Hij bevestigt hiermee berichtgeving van het AD.

Het kabinet kondigde op 13 november een verbod af op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Maar veel handelaren hebben al grote voorraden ingekocht en willen het vuurwerk eind dit jaar toch verkopen. De advocaat spant bij de rechtbank in Den Haag een zogeheten civielrechtelijk kort geding aan tegen de overheid. 'De zitting zal ergens rond 15 december zijn, zodat de vuurwerkindustrie nog kan inspelen op de uitspraak', zegt De Jager.

Zorgbonus gaat 800 miljoen meer kosten door extra aanvragen

Het kabinet heeft voor veel meer zorgmedewerkers aanvragen ontvangen voor de coronabonus van 1000 euro dan was verwacht. Daardoor gaat de zorgbonus dit jaar 800 miljoen euro meer kosten dan de 1,4 miljard euro die ervoor was gereserveerd. Dat blijkt uit de najaarsnota, de tussentijdse aanpassing van de begroting, die het kabinet maandag heeft gepubliceerd.

Over de zorgbonus was dit jaar al veel te doen. Het kabinet had een lijst van beroepen opgesteld die ervoor in aanmerking zouden komen, maar zorginstellingen konden zelf uitzonderingen maken. De regeling wekte al snel wrevel. Verschillende partijen in de Kamer pleitten voor een ruimhartigere regeling.

Daarnaast waren er ook zorginstellingen, zoals ziekenhuisgroep Haaglanden MC, die de bonus voor al het personeel aanvroegen. Mensen die meer dan twee keer modaal verdienen zijn uitgesloten van de bonus.

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen hebben het aantal coronapatiënten maandag iets zien toenemen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1721 coronapatiënten. Dat zijn er 21 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 481 coronapatiënten, 25 minder dan de dag ervoor. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling. In totaal gaat het nu om 1240 mensen, een toename van 46.

Door de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 8 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, van wie 1 ic-patiënt. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen nog altijd veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

Politie deelt weer minder coronaboetes uit

De politie heeft vorige week weer minder coronaboetes uitgeschreven dan een week eerder. Ook het aantal waarschuwingen ging omlaag. In totaal deelde de politie vorige week 568 coronaboetes uit, terwijl het er een week eerder nog 721 waren. Het valt wel te verwachten dat de cijfers nog naar boven worden bijgesteld. De politie is doorgaans op maandag nog niet op de hoogte van alle boetes die de week daarvoor zijn uitgeschreven. Zo blijkt nu dat twee weken geleden ruim 50 boetes meer zijn uitgedeeld dan de politie eerder meldde.

Nederlanders zijn ook veel minder gewaarschuwd voor het overtreden van coronaregels. Agenten gaven vorige week 885 keer zo'n waarschuwing, tegen 1837 een week eerder. Het valt ook te verwachten dat het aantal waarschuwingen uiteindelijk iets hoger uitvalt dan de politie nu meldt.

Aantal coronagevallen afgelopen etmaal flink omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer eens flink gedaald na een forse stijging. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4610 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag meldde dat instituut ongeveer 5600 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4500.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus.

Gratis mondkapjes voor inwoners Waddinxveen met laag inkomen

Inwoners van Waddinxveen die een uitkering van de gemeente krijgen of andere financiële ondersteuning, ontvangen deze week per post een gratis set mondkapjes. Deze set bestaat uit drie niet-medische herbruikbare mondkapjes per persoon. Met een instructie hoe de mondkapjes gebruikt moeten worden. Ongeveer negenhonderd personen zullen de mondkapjes ontvangen.

De gemeente stelt de mondkapjes beschikbaar aan inwoners die een inkomen hebben van maximaal 130% van de bijstandsnorm. Inwoners binnen deze doelgroep die bekend zijn bij de gemeente krijgen de set mondkapjes deze week toegestuurd. Inwoners die de mondkapjes niet gekregen hebben maar wel een laag inkomen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Burgemeesters vergaderen maandag over drukte winkels

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vergaderen maandagavond over de vraag of er een landelijke regeling moet komen om drukte in winkelstraten te voorkomen. In sommige steden werd het afgelopen weekend te druk. Onder meer Den Haag en Leiden riepen mensen zaterdag op om niet meer naar de stad te komen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom om een gezamenlijke aanpak gevraagd.

Maatregelen zouden kunnen zijn het aanpassen van de openingstijden van winkels. 'Maar dan maak je de tijd dat mensen inkopen kunnen doen nog korter en wordt het misschien nog drukker', aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Datzelfde geldt voor afschaffen van koopzondagen, waar beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, nog niet veel voor voelt.

Bruls waarschuwt ook dat strenge maatregelen in de ene stad tot gevolg kunnen hebben dat het in een andere stad juist drukker wordt. Hij vond de drukte in het land 'over het algemeen beheersbaar.' Bruls vindt wel dat Nederland en België afspraken moeten maken over de ongewenste toestroom van Belgische kooplustigen, nu in dat land de niet-essentiële winkels zijn gesloten.

'Mensen voorzichtiger en eenzamer door tweede coronagolf'

De Nederlanders houden zich over het algemeen meer aan de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Door de tweede coronagolf mijden mensen bijvoorbeeld vaker drukke plekken. Tegelijk groeit de eenzaamheid, komt naar voren uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut vroeg mensen ook of ze bereid zijn zich te laten vaccineren, zodra een vaccin beschikbaar is. Iets meer dan de helft wil dat. Nog eens 5 procent wil eerst weten of zij al corona hebben gehad. Zo'n 12 procent wil zich niet laten inenten. Een op de drie mensen weet het nog niet.

Twee op de drie mensen geven aan dat ze drukke plekken mijden. Bij de vorige enquête, anderhalve maand geleden, was dat 58 procent. Bovendien houden meer mensen afstand van anderen.

Leidse ondernemers vrezen drukke decembermaand

Het was afgelopen weekend druk in de binnensteden in de regio. Shoppers probeerden te profiteren van de aanbiedingen van Black Friday. Volgens de Leidse centrummanager Gijs Holla, gaat de stad een drukke decembermaand tegemoet. Aankomende zaterdag is het 5 december en daarna gaan we richting kerst. 'Ik maak me zeker zorgen om de decembermaand. Daarom hebben we in een hele smalle winkelstraat, waar veel mensen lopen, eenrichtingsverkeer ingesteld. En we hebben een campagne op de buitenreclame met: Kom op andere momenten dan de zaterdagmiddag naar de stad voor je inkopen.'

Reizigers moeten weer voorin instappen in de bus

Reizigers bij de HTM kunnen vanaf maandag weer voorin instappen in de bus. Alle bussen zijn coronaproof gemaakt zodat achterin instappen niet langer nodig is. Voor de buschauffeurs is het een uitkomst. 'Ik heb het wel gemist. Zeker voor oudere mensen is het wel fijn, want zij hebben vaak nog wel vragen.'

'Er zat eerst een schot om onze collega's te beschermen', legt woordvoerder Marijke Popelier uit. 'We hebben nu een professioneel kuchscherm aangebracht, zodat collega's nog steeds in een beschermde omgeving hun werk doen. We willen onze klanten ook weer te woord staan en het is fijn dat we weer direct contact kunnen hebben met onze reizigers.'

Extra ruimte voor jongeren, vuurwerk en drukke winkelstraten

De burgemeesters van de veiligheidsregio's praten vanavond over de mogelijkheid om jongeren 'iets kleinschaligs' toe te staan tijdens de feestdagen. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, vreest dat groepen jongeren elkaar toch wel gaan opzoeken, ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen. 'Dat wordt handhavingstechnisch een hele forse klus. Dan kun je beter besluiten dat de jeugd wat extra ruimte krijgt, zodat ze stoom kunnen afblazen', vindt hij. De burgemeesters overleggen met Grapperhaus of en zo ja welke ruimte er dan eventueel komt.

Ook praten ze over het vuurwerkverbod. Ondanks het verbod worden er online grote hoeveelheden vuurwerk verhandeld, terwijl de bestellingen ook blijven binnenstromen bij vuurwerkhandelaren net over de grens met Duitsland. Bekeken wordt hoe de handhaving eruit moet zien. En de burgemeesters praten over de drukte in de winkelstraten. Afgelopen weekend was het in verschillende steden druk in het centrum.

Gemeenten zoeken extra stembureauleden

Gemeenten gaan vanaf maandag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemannen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Extra handjes zijn nodig bij onder meer het tellen en te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd.

'Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt', zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierover. Haar ministerie helpt gemeenten vanaf maandag met het werven van extra mankracht voor de stembureaus. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

Eerder stemmen

Om de verkiezingen goed te laten verlopen zonder dat mensen elkaar besmetten tijdens het uitbrengen van hun stem, wordt een aantal extra maatregelen genomen. Sommige stemlokalen gaan bijvoorbeeld al twee dagen eerder open. Om ervoor te zorgen dat mensen zich houden aan de regels, zijn er volgend jaar gemiddeld niet drie, maar vier leden per stembureau. Ook zijn er meer stemmentellers nodig. Op de website elkestemtelt.nl kunnen mensen zich aanmelden.

Niet vergeten: vanaf dinsdag mondkapjesplicht

Het West-mondkapje | Foto: Adobestock, bewerking: Omroep West

Het is de laatste dag voordat de mondkapjesplicht dinsdag ingaat in alle publieke ruimtes zoals winkels, musea, restaurants, theaters en benzinestations. Ook bij contactberoepen moet een mondkapje op , zoals bij de fysiotherapeut, kapper, maar ook de rijinstructeur. Zowel de medewerker als de klant moet zijn mond en neus bedekken.

Maar wanneer moet je nu wel een mondkapje op hebben en wanneer niet? Wij zochten het voor je uit, je leest het hier.

Minder patiënten op eerste hulp bij lockdown

Tijdens de lockdown werden er 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). De daling van het aantal gewonden was het sterkst bij sporters, waarvan er 52 procent minder met een ernstige blessure een ziekenhuis werden binnengebracht. Dat meldt De Telegraaf.

In de acht weken van 16 maart tot en met 10 mei dit jaar werden er in totaal zo'n 36.000 slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de SEH's en dat waren er 14.000 minder dan de 50.000 in dezelfde periode van 2019. Dat blijkt volgens de krant uit cijfers van VeiligheidNL op basis van data uit het Letsel Informatie Systeem van twaalf ziekenhuizen - zoals het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, Amsterdam UMC, en het Radboud UMC.

Vuurwerkverbod

Ondanks dat het tijdens de eerste lockdown rustiger was op de SEH, is er dit jaar alsnog een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. In de zorg vrezen ze voor teveel vuurwerkslachtoffers, waardoor de zorg overbelast raakt.

