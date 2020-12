Coronavirus: Detailhandelaren blij: geen mondkapjesboete winkeliers

Sinterklaas vanuit Haags stadhuis: 'Bedankt voor alle tekeningen'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft 'een heleboel' sinterklaastekeningen ontvangen. In een video geeft de gemeente een impressie van de ingekomen tekeningen. Vanwege de coronamaatregelen gaat de sinterklaasviering dit jaar anders dan normaal en dus konden kinderen een tekening sturen naar de burgemeesters in het land. Die hebben op hun beurt de tekeningen weer overhandigd aan Sinterklaas.

'Ik wil vlak voordat ik terugga naar Spanje, jullie nog even heel hartelijk bedanken voor alle tekeningen die jullie opgestuurd hebben', zegt Sinterklaas vanaf het Haagse stadhuis. 'Ik kon ze dit jaar natuurlijk niet zelf komen halen, maar ik ben wel ontzettend blij dat ik ze gekregen heb.'

Branchevereniging voor detailhandelaren INretail is blij dat winkeliers niet beboet kunnen worden als klanten geen mondkapje dragen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dat in een Kamerbrief verduidelijkt. De afgelopen dagen waren er onduidelijkheden of burgemeesters winkeliers die niet controleren of klanten een mondkapje dragen een boete konden opleggen of zelfs de winkel konden sluiten.

Volgens Grapperhaus hoeven winkeliers niet te handhaven. Wel moeten ze een actief deurbeleid voeren en klanten aansporen een mondkapje te dragen. INretail spoort winkeliers aan al bij binnenkomst door middel van een poster een oproep te doen om een mondkapje te dragen. Als klanten dat weigeren mogen winkeliers die klanten weren. Diverse winkelketens, waaronder verschillende supermarkten, gaven de afgelopen dagen al aan dit niet actief te gaan doen.

De Stadsgehoorzaal, de gemeente Leiden, en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf zaterdag 5 december tot en met dinsdag 15 december kunnen studenten van de Universiteit Leiden studeren in de Stadsgehoorzaal. Alle ruimtes in het concertgebouw zijn beschikbaar, omdat evenementen door de geldende coronamaatregelen niet zijn toegestaan. Dat meldt mediapartner Sleutelstad.

De universiteit heeft op dit moment minder studieruimtes beschikbaar dan normaal, omdat rekening moet worden gehouden met de anderhalve meter afstand. Omdat op 15 december de tentamenperiode begint, zijn er nu veel studenten op zoek naar een studieplek. Voorzitter Sammy Steenvoorden van de PKvV: 'We zijn we ontzettend blij met deze extra studiefaciliteit op juist zo’n mooie, centrale plek in de stad. De timing vlak voor de tentamenperiode is precies goed en we hopen dat veel studenten hier dankbaar gebruik van maken.'

'Scholen moeten jongeren beter door coronatijd loodsen'

Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen. Door de coronacrisis zien psychiater Dirk de Wachter en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek het aantal jongeren met suïcidale klachten, of dat aan de drugs raakt, stijgen. 'Alle parameters staan op rood.' De Wachter krijgt aan de lopende band hulpvragen van jongeren die het moeilijk hebben, zegt hij in een interview met het AD.

Hij en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek stellen dat er op scholen structureler aandacht moet zijn voor de tegenslagen in het leven van leerlingen. Ze vinden dat scholen niet alleen af en toe een mentoruur moeten gebruiken om over ongeluk te praten, maar ook in andere lessen. Kinderen torsen allerlei zorgen met zich mee, die soms hun gehele schoolcarrière onder de radar blijven, stellen ze. Hoewel die zorgen er altijd zijn, worden de problemen door corona groter.

