Coronavirus: 'Kabinet ziet weinig ruimte voor versoepelingen door hoge besmettingscijfers'

'Geen versoepelingen mogelijk door hoge besmettingscijfers'

Het aantal besmettingen is nog veel te hoog om aan versoepeling van de coronamaatregelen te denken richting de feestdagen. Dat was de conclusie van het Catshuis overleg, meldden ingewijden aan het ANP. In de ambtswoning van de premier sprak een groot deel van het kabinet met onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Er worden tijdens de informele bijeenkomst geen beslissingen genomen.

Dinsdagavond maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend hoe het verder gaat rond de feestdagen. Verwacht geen grote nieuwe maatregelen, is te horen na het Catshuisoverleg. Premier Mark Rutte gaf vrijdag na de ministerraad al aan somber te zijn over de mogelijkheid tot versoepeling van de maatregelen. Het ziet er 'op dit moment natuurlijk niet goed uit', zei hij toen.

Er wordt nog wel verder gepraat over hoe het moet met de kerstdagen en hoeveel gasten mensen dan thuis zouden mogen ontvangen. Eind november adviseerde het OMT dat het vieren van de feestdagen alleen in huiselijke kring zou moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten.

Kabinet weer bijeen in Catshuis om te praten over corona-aanpak

Na een pauze van een paar weken is een deel van het kabinet zondagmiddag weer in het Catshuis bijeen om te praten over de aanpak van het coronavirus. De bewindslieden praten onder anderen met RIVM-directeur Jaap van Dissel over mogelijkheden om de maatregelen te versoepelen. De kans daarop lijkt niet groot gezien de hoge besmettingscijfers.

De afgelopen dagen stijgen de cijfers zelfs weer. Het kabinet heeft eerder gezegd dinsdagavond tijdens een persconferentie duidelijkheid te willen geven over de komende feestdagen. Het ziet er 'op dit moment natuurlijk niet goed uit', zei premier Mark Rutte vrijdag nog. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen.

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) een aantal scenario's voorgelegd. Het ging onder meer om de opening van restaurants, de groepsgrootte thuis en verlenging van de kerstvakantie voor scholen. Daarover heeft het OMT inmiddels gesproken en de adviezen gaan naar het kabinet. Rutte verwacht niet dat de vakantie wordt verlengd, zei hij vrijdag na de ministerraad. Verder schreef het OMT eind vorige maand dat het nog geen ruimte zag om per half december de restaurants open te stellen.

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1641 coronapatiënten. Dat zijn er 39 meer dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vergeleken met begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten nauwelijks afgenomen.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 469 op de intensivecareafdelingen, 3 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal toe met 42 tot 1172.

Aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen

Het aantal nieuwe coronagevallen is zondag opnieuw toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 6814 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 242 meer dan zaterdag. Toen waren het er 6572 (na correctie), vrijdag 5921 en donderdag 5634.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 25. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 39 coronapatiënten.

De afgelopen week raakten meer dan 38.500 mensen besmet, ruim 4000 meer dan de week ervoor.

KNVB voert actie voor amateurvoetbal

De KNVB voert maandagochtend actie op het Malieveld. Met zo’n duizend verschillende voetbalshirts wordt het woord 'stil' gevormd op het grote grasveld in Den Haag. De KNVB vraagt zo aandacht van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen nu al weer bijna twee maanden stilligt.

De KNVB wil dat de ruim 600.000 voetballende senioren zo snel mogelijk weer als team kunnen gaan trainen. Ze moeten dat nu doen in groepjes van maximaal vier personen. Dat was zelfs een tijdje slechts twee personen. Jeugdspelers tot en met achttien jaar, waarvan er bij de KNVB ook zo’n 600.000 zijn ingeschreven, mogen wel normaal trainen en onderlinge partijtjes spelen op de club, maar niet tegen andere verenigingen. De KNVB hoopt dat de overheid toestemming geeft om de jeugd in ieder geval weer op lokaal niveau wedstrijden te gaan spelen, zodat ze een impuls krijgen om te blijven sporten.

OMT-lid De Jong: beter niet versoepelen met kerst

Nu het coronavirus nog zo wijdverspreid is, is het beter om eigenlijk helemaal niet te versoepelen rondom de kerstdagen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. 'Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen. Maar de politiek speelt ook mee en die maakt afwegingen, dus we zullen zien wat er gebeurt.'

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge houden komende dinsdag een persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Vermoedelijk gaan zij dan in op de regels die tijdens de kerstdagen en oud en nieuw zullen gelden. De Jong wijst erop dat de feestmaand december een maand is waarin het kouder wordt. 'Virussen verspreiden zich dan over het algemeen makkelijker. Met dit aantal besmettingen en de geringe daling wordt het wel steeds moeilijker om te denken laten we lekker gaan versoepelen rond de kerst en oud en nieuw', aldus het OMT-lid.

De Jong kan zich voorstellen dat het kerstdiner met wat meer eigen familie zou worden gevierd, maar voegt eraan toe dat het wel een risico blijft. 'Bij elke samenkomst van mensen heb je kans op verspreiding van het virus.'

Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag iets gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1602 coronapatiënten. Dat zijn er 23 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 472 op de intensive care-afdelingen, één minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 22 tot 1130.

Aantal coronagevallen verder toegenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is zaterdag opnieuw toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 6577 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 656 meer dan vrijdag. Toen waren het er 5921 en donderdag 5634.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 39. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde vrijdag het overlijden van 58 coronapatiënten.

Burgemeester Leiden: 'Ik verwacht dat het allemaal net goed gaat'

'Ik verwacht dat het allemaal net goed gaat', zegt burgemeester Henri Lenferink van Leiden. 'En net goed is goed', stelt hij. Lenferink verwacht dat het net als voorgaande zaterdagen vooral tussen 14.00 en 15.00 uur druk is in de Leidse binnenstad. 'Als het echt te druk wordt, gaan we op verschillende plekken de toegang tot de winkelstraten doseren. Dan zetten we het eventjes dicht zodat er geen nieuwe mensen naar binnen kunnen totdat het bezoekersaantal weer gedaald is.'

De drukte in de Leidse binnenstad valt mee | Foto: Omroep West

Aan het einde van het jaar zijn de zaterdagen altijd druk in de binnensteden, dat zorgt dit jaar geregeld voor problemen vanwege de coronamaatregelen. In Leiden is het beheersbaar, aldus de burgemeester. 'Ik vind dat het hier wel meevalt, we hebben het de afgelopen weken gemonitord.'

Al geeft Lenferink wel toe dat het in Leiden extra moeilijk om coronamaatregelen in acht te nemen. 'We zijn een van de meest dichtbebouwde steden van Nederland en we hebben heel weinig openbare ruimte in het centrum.' Toch heeft hij er vertrouwen in dat het ook deze zaterdag goed komt. Volgens het centrummanagement Leiden is het in de stad 'druk, maar niet te druk'.

'Vervoer coronavaccins nog niet op orde'

Terwijl farmaceuten haast maken om hun coronavaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, lopen andere bedrijven alvast warm om het vervoer te regelen. Maar dat valt niet mee, blijkt uit een rondgang van RTL Z.

'Eigenlijk weet niemand precies waarop hij zich moet voorbereiden', zegt John Twisk, directeur van Cyberfreight Pharma Logistics. Zijn bedrijf organiseert de opslag en het vervoer van geneesmiddelen. Hij en andere bedrijven die betrokken zullen zijn bij het transport van het coronavaccin, zoals Air France-KLM en truckers die het laatste stuk voor hun rekening nemen, hebben een taskforce opgericht om het transport zo goed mogelijk te organiseren.

Maar ze krijgen nog niet de informatie die ze nodig hebben, zoals hoeveel doses er in een doos gaan, hoe groot die doos is en wat het gewicht is. Twisk denkt dat farmaceuten die informatie niet willen delen uit angst om de concurrentie wijzer te maken. Ook bedrijven die koelverpakkingen maken weten nog niet welk vaccin ze kunnen verwachten en kunnen zich daardoor maar beperkt voorbereiden. Verschillende coronavaccins moeten bij verschillende temperaturen worden bewaard.

Sinterklaas vanuit Haags stadhuis: 'Bedankt voor alle tekeningen'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft 'een heleboel' sinterklaastekeningen ontvangen. In een video geeft de gemeente een impressie van de ingekomen tekeningen. Vanwege de coronamaatregelen gaat de sinterklaasviering dit jaar anders dan normaal en dus konden kinderen een tekening sturen naar de burgemeesters in het land. Die hebben op hun beurt de tekeningen weer overhandigd aan Sinterklaas.

'Ik wil vlak voordat ik terugga naar Spanje, jullie nog even heel hartelijk bedanken voor alle tekeningen die jullie opgestuurd hebben', zegt Sinterklaas vanaf het Haagse stadhuis. 'Ik kon ze dit jaar natuurlijk niet zelf komen halen, maar ik ben wel ontzettend blij dat ik ze gekregen heb.'

Ook burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, is trots op de vele mooie tekeningen die ze binnen heeft gekregen. 'Ik ga ze straks allemaal op een hele grote stapel stapelen en dan breng ik ze naar Sinterklaas', zegt Van Bijsterveldt die iedereen een mooi sinterklaasfeest wenst.

De burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij, kreeg heel veel tekeningen van kinderen bestemd voor de Sint. Die kwam de tekeningen zelf halen.

Branchevereniging voor detailhandelaren blij: geen mondkapjesboete winkeliers

Branchevereniging voor detailhandelaren INretail is blij dat winkeliers niet beboet kunnen worden als klanten geen mondkapje dragen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dat in een Kamerbrief verduidelijkt. De afgelopen dagen waren er onduidelijkheden of burgemeesters winkeliers die niet controleren of klanten een mondkapje dragen een boete konden opleggen of zelfs de winkel konden sluiten.

Volgens Grapperhaus hoeven winkeliers niet te handhaven. Wel moeten ze een actief deurbeleid voeren en klanten aansporen een mondkapje te dragen. INretail spoort winkeliers aan al bij binnenkomst door middel van een poster een oproep te doen om een mondkapje te dragen. Als klanten dat weigeren mogen winkeliers die klanten weren. Diverse winkelketens, waaronder verschillende supermarkten, gaven de afgelopen dagen al aan dit niet actief te gaan doen.

Leidse Stadsgehoorzaal tijdelijk studieruimte

De Stadsgehoorzaal, de gemeente Leiden, en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf zaterdag 5 december tot en met dinsdag 15 december kunnen studenten van de Universiteit Leiden studeren in de Stadsgehoorzaal. Alle ruimtes in het concertgebouw zijn beschikbaar, omdat evenementen door de geldende coronamaatregelen niet zijn toegestaan. Dat meldt mediapartner Sleutelstad.

De Stadsgehoorzaal wordt omgetoverd tot studieruimte | Foto: Sleutelstad

De universiteit heeft op dit moment minder studieruimtes beschikbaar dan normaal, omdat rekening moet worden gehouden met de anderhalve meter afstand. Omdat op 15 december de tentamenperiode begint, zijn er nu veel studenten op zoek naar een studieplek. Voorzitter Sammy Steenvoorden van de PKvV: 'We zijn we ontzettend blij met deze extra studiefaciliteit op juist zo’n mooie, centrale plek in de stad. De timing vlak voor de tentamenperiode is precies goed en we hopen dat veel studenten hier dankbaar gebruik van maken.'

'Scholen moeten jongeren beter door coronatijd loodsen'

Scholen moeten worstelende jongeren beter door de coronatijd loodsen. Door de coronacrisis zien psychiater Dirk de Wachter en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek het aantal jongeren met suïcidale klachten, of dat aan de drugs raakt, stijgen. 'Alle parameters staan op rood.' De Wachter krijgt aan de lopende band hulpvragen van jongeren die het moeilijk hebben, zegt hij in een interview met het AD.

Hij en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek stellen dat er op scholen structureler aandacht moet zijn voor de tegenslagen in het leven van leerlingen. Ze vinden dat scholen niet alleen af en toe een mentoruur moeten gebruiken om over ongeluk te praten, maar ook in andere lessen. Kinderen torsen allerlei zorgen met zich mee, die soms hun gehele schoolcarrière onder de radar blijven, stellen ze. Hoewel die zorgen er altijd zijn, worden de problemen door corona groter.

