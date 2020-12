Coronavirus: CNV vindt dat vaccinatieplan kabinet tekortschiet

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Helft facturen niet op tijd betaald sinds uitbraak coronavirus'

Ruim de helft van de facturen in Nederland wordt te laat betaald sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van onderzoek onder ruim 2600 Europese bedrijven. Zo'n 56 procent van de facturen in Nederland is sinds het begin van de pandemie achterstallig terwijl dat voor de crisis 32 procent was. Nederlandse respondenten gaven aan dat ze gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat facturen werden betaald. Ondanks die stijging is bijna de helft van de bedrijven bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan voor de coronapandemie, gemiddeld tot twintig dagen langer.

UWV meldt verdubbeling aantal ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4.600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV, schrijft de Volkskrant. In september waren dat er 2.100. Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening.

CNV vindt dat vaccinatieplan kabinet tekortschiet

Vakcentrale CNV is van mening dat de vaccinatieplannen van het kabinet onvoldoende zijn. Er moet snel een grootschalig vaccinatieplan komen. "Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor", stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De bond vindt dat Nederland een voorbeeld aan Duitsland moet nemen. 'Momenteel bouwt Duitsland zijn teststraten om tot vaccinatiestraten. Over twee weken staat daar alles klaar. Nederland wacht rustig af tot het vaccin kant en klaar wordt afgeleverd. Om pas dan te kijken hoe de implementatie verloopt. Pure tijdverspilling. Als we zo doorgaan, duurt het nog een jaar voordat iedereen is ingeënt', aldus de voorzitter.

