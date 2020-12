Coronavirus: Minister Grapperhaus bezoekt Goudse agenten en boa's

Minister Grapperhaus in gesprek met Goudse agenten en boa's

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was woensdagmiddag op bezoek in Gouda en praatte daar met boa's en agenten over hun ervaringen met de handhaving van de coronamaatregelen. Er werd onder andere gesproken over de complexiteit van de afhandeling van de coronabekeuringen, de persoonlijke ervaringen van de handhavers en handhaving van de mondkapjesplicht, schrijft de gemeente. Ook mocht hij even achter de knoppen zitten van het cameratoezicht.

Minister Grapperhaus achter de knoppen van de camerabewaking in Gouda | Foto: gemeente Gouda

'De minister was echt geïnteresseerd in onze ervaringen. Het was een plezierig gesprek waarin de minister zijn lof uitsprak over de werkzaamheden die wij verrichten in deze, voor iedereen, lastige periode', zegt Benjamin die boa is. Politieagent Ton vult aan: 'De samenwerking tussen de boa's en de politie is goed. We zijn elkaars verlengstuk. Deze situatie was voor ons allemaal nieuw. We moesten hierin onze weg vinden. De minister luisterde aandachtig naar ons verhaal.'

Minister Grapperhaus: 'Een groot compliment aan onze handhavers, de politieagenten en de boa's. Zij hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis, nu al negen maanden, dagelijks met grote inzet o

Minister Grapperhaus op bezoek in Gouda | Foto: gemeente Gouda

p nieuwe en extra taken geworpen. Dat is niet altijd makkelijk, maar ze zetten altijd die stap vooruit. Ook in deze crisis'

Aantal nieuwe besmettingen blijft schommelen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft flink schommelen. De afgelopen 24 uur zijn beduidend meer positieve coronatesten geregistreerd dan een dag eerder. Tussen dinsdag- en woensdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4942 meldingen gekregen. Een dag eerder noteerde het instituut 4063 besmettingen en dat waren er juist weer fors minder dan maandag.

Het aantal van dinsdag is iets bijgesteld, in eerste instantie had het RIVM tien meldingen meer genoteerd. Op maandag meldde het instituut iets meer dan 4600 gevallen, zondag bijna 5600. Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

WHO adviseert mondkapje thuis bij bezoek

Mensen die thuis gasten ontvangen zouden een mondkapje moeten dragen als het niet mogelijk is voldoende afstand te houden, adviseert Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook als onzeker is of ruimtes voldoende zijn geventileerd wordt mond- en neusbedekking aanbevolen.

De nieuwe richtlijn werd woensdag gepubliceerd in Genève. De WHO had voorheen mondkapjes alleen aanbevolen in ruimtes met veel mensen, en geen richtlijnen gegeven voor binnenshuis.

De organisatie adviseert ook een breder gebruik van mondkapjes in de gezondheidszorg. Ook administratieve medewerkers en ander personeel zonder medische functie moeten volgens de WHO altijd een mondmasker dragen in een zorginstelling.

Horeca ontsteekt maandagavond licht als signaal aan overheid

Een aantal horecaondernemers ontsteekt komende maandag om 19.00 uur voor 5 minuten de buitenlichten om bij de overheid aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin veel zaken verkeren door de coronacrisis. 'We willen laten zien dat we nog steeds bestaan en dat we ook willen blijven bestaan', zegt Peter Ter Heege van het Amsterdamse café de Figurantenbar. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie.

Ter Heege zegt dat tot de actie is besloten omdat veel horecaondernemers de wanhoop nabij zijn nu ze door de coronacrisis noodgedwongen dicht moeten blijven. 'We willen dat de overheid beter communiceert over de maatregelen die ze neemt en dat er een betere compensatieregeling komt voor de horecazaken die dicht moeten blijven.'

LEES OOK: Leidse horeca dreigt met opening tegen coronaregels in: 'We kunnen niet anders'

RIVM zwijgt over vaccinatieprogramma

Er is nog vrijwel niets bekend over de uitvoering van het programma om mensen te vaccineren tegen Covid-19, terwijl begin januari volgens de planning van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de eerste mensen ingeënt zouden moeten worden. 'Er is nog niks te melden, we zitten nog middenin de voorbereidingen. Als er inhoudelijk iets meer te melden valt, maken we dat bekend', zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Maandag werd bekend dat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgen de eerste mensen het vaccin vanaf volgende week. Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste land in de wereld dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin.

Een vaccin wordt toegediend | Foto: Omroep West

Zoetermeer wil carbidschieten verbieden

Het stadsbestuur van Zoetermeer wil het carbidschieten verbieden. Dat voorstel is naar de gemeenteraad gestuurd, dat op 14 december de uiteindelijke beslissing zal nemen. Het college van burgemeester en wethouders wil ook dat het in het bezit hebben of vervoeren van voorwerpen of stoffen die voor het carbidschieten zijn worden verboden. De gemeente wil dat boete op een overtreding 410 euro wordt.

Burgemeester Michel Bezuijen legt uit waarom Zoetermeer het carbidschieten wil verbieden, ook al is er in de stad geen carbidschiettraditie is. 'We krijgen steeds meer signalen dat het carbidschieten als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod wordt gezien. Carbidschieten kan, zeker als je er geen ervaring mee hebt en het verkeerd uitvoert, zeer gevaarlijk zijn. Je moet er niet aan denken wat er mis kan gaan. Ongelukken én de extra belasting van onze zorg willen we natuurlijk voorkomen.'

'Overheid moet jongeren perspectief bieden'

Rijk en gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren vertrouwen blijven houden in de toekomst, ondanks de coronabeperkingen waar ze nu mee te maken hebben. Ze kunnen deze groep perspectief bieden door activiteiten voor ze te organiseren, waardoor ze vaker dan nu het geval is toch bij elkaar kunnen komen. Coronaproof contact buitenshuis hoort daarbij.

Dat stelt de werkgroep Sociale Impact van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die woensdag met een lijst komt van jongerenactiviteiten die gemeenten organiseren. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hadden daarom gevraagd, omdat elke gemeente zoekt naar mogelijkheden om de jeugd wat meer ruimte te geven, zeker in deze laatste maand van het jaar. Tot nu toe ontbrak een overzicht van wat er al is bedacht om de decembermaand voor jongeren wat leuker te maken. Het is de bedoeling dat gemeentes die iets gaan doen de lijst nog aanvullen.

'Verschuiven borstkankeronderzoek leidt tot meer doden'

Door personeelstekort en Covid-19 besloot staatssecretaris Paul Blokhuis het bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie een jaar op te schuiven. De Borstkankervereniging en KWF vinden het een slecht plan. Dit heeft volgens hen namelijk tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden. De gezondheidsorganisaties roepen Blokhuis op om het besluit te heroverwegen.

GGD kan snel opschalen als er coronavaccins zijn

De GGD Hollands Midden is klaar om snel op te schalen als er veel coronavaccins beschikbaar zijn. Volgens directeur Sjaak de Gouw liggen alle draaiboeken al klaar, tot de prikinstructie voor de verpleegkundigen aan toe. 'Als we sporthallen moeten huren, hebben we dat binnen een week geregeld', zei hij woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Het Rode Kruis staat al klaar om te helpen met de logistiek. Veiligheidsregio's hebben mensen beschikbaar om mee te helpen, de opleidingsmodules voor prikkers zijn klaar... Dat zijn voorbereidingen die je niet zo heel duidelijk ziet, maar die zijn er wel.'

Dinsdag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de eerste mensen in Nederland begin januari gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Ouderen en zorgmedewerkers zijn dan het eerst aan de beurt. Massale vaccinatie van de bevolking begint pas in het tweede kwartaal, zo verwacht De Gouw.

ING: economie krimpt dit kwartaal met twee procent

De Nederlandse economie krimpt dit kwartaal met twee procent ten opzichte van het derde kwartaal als gevolg van de nieuwe coronalockdown, zo verwacht het ING Economisch Bureau. Aan het einde van dit jaar is de omvang van de economie daarmee ongeveer 95 procent van wat die voor de coronacrisis was.

Agenten beëindigen coronaparty's in Leiden

De politie in Leiden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee illegale feestjes moeten beëindigen. Dit soort feestjes zijn verboden in deze coronatijd. De coronavoorschriften werden door de feestgangers massaal aan hun laars gelapt.

De feestgangers hielden geen afstand I Foto: Twitter politie Leiden e.o.

'Helft facturen niet op tijd betaald sinds uitbraak coronavirus'

Ruim de helft van de facturen in Nederland wordt te laat betaald sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van onderzoek onder ruim 2600 Europese bedrijven. Zo'n 56 procent van de facturen in Nederland is sinds het begin van de pandemie achterstallig terwijl dat voor de crisis 32 procent was. Nederlandse respondenten gaven aan dat ze gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat facturen werden betaald. Ondanks die stijging is bijna de helft van de bedrijven bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan voor de coronapandemie, gemiddeld tot twintig dagen langer.

UWV meldt verdubbeling aantal ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4.600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV, schrijft de Volkskrant. In september waren dat er 2.100. Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening.

CNV vindt dat vaccinatieplan kabinet tekortschiet

Vakcentrale CNV is van mening dat de vaccinatieplannen van het kabinet onvoldoende zijn. Er moet snel een grootschalig vaccinatieplan komen. "Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor", stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De bond vindt dat Nederland een voorbeeld aan Duitsland moet nemen. 'Momenteel bouwt Duitsland zijn teststraten om tot vaccinatiestraten. Over twee weken staat daar alles klaar. Nederland wacht rustig af tot het vaccin kant en klaar wordt afgeleverd. Om pas dan te kijken hoe de implementatie verloopt. Pure tijdverspilling. Als we zo doorgaan, duurt het nog een jaar voordat iedereen is ingeënt', aldus de voorzitter.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.