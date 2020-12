Coronavirus: 'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje'

Sinds 1 december is een mondkapje verplicht, onder meer in de supermarkt | Foto: ANP

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje'

Huisartsen krijgen veel telefoontjes van patiënten die vragen om een briefje waarop de arts bevestigt dat ze geen mondkapje hoeven te dragen. Huisartsen kunnen daar echter niet aan meewerken, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 'Er is een richtlijn die zegt dat je aan je eigen patiënten geen medische verklaringen mag meegeven. Dat zou namelijk de relatie tussen patiënt en arts onder druk kunnen zetten.'

D66 wil ruimte voor horeca om te experimenteren met coronaregels

Regeringspartij D66 wil dat sommige horecazaken ruimte krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. 'De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan. Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me', zegt D66-fractieleider Rob Jetten tegen het AD.

Hij schat de kans klein in dat het kabinet komende dinsdag besluit dat restaurants en kroegen over twee weken hun deuren mogen openen en wil meer perspectief bieden voor horecaondernemers. 'We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-nietsstrategie. Het kan en moet slimmer.'

NVVP: Duizenden mensen missen diagnose door corona

Duizenden Nederlanders lopen rond met een ziekte die als gevolg van de coronapandemie niet is ontdekt. Na de eerste coronagolf is geen inhaalslag gemaakt in het aantal diagnoses, blijkt uit nieuwe gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). Jos Bart, voorzitter van de NVVP, noemt de cijfers in het AD "alarmerend".

Routekaart met coronamaatregelen herschreven

Het kabinet werkt aan een nieuw schema waaraan de burger kan aflezen welke coronamaatregelen in aantocht zijn. Daarmee dankt het kabinet de oude routekaart ongebruikt af, aldus De Telegraaf. Die routekaart, ook wel gereedschapskist of escalatieladder genoemd, is 'niet meer relevant', zo bevestigen ingewijden. In de nieuwe routekaart moeten behalve het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook zaken als vaccinatiegraad en testbeleid bepalen welke maatregelen er volgen.

Het is niet duidelijk of de nieuwe routekaart, die tot ongenoegen van sommige bewindslieden als ’strenger’ wordt gezien, al klaar is komende dinsdag. Dan houden premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie, waarbij duidelijk moet worden wat het land in december aan aanscherpingen of versoepelingen te wachten staat, zoals tijdelijke heropening van restaurants en een verlengde kerstvakantie voor scholen.

Intensive cares gaan op grote schaal informatie uitwisselen

Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal gegevens met elkaar delen. Het gaat om informatie uit apparaten zoals beademingsmachines, dialysemachines en diagnoses uit patiëntendossiers, maakten de ic-artsen Diederik Gommers van het Erasmus MC en Paul Elbers van het Amsterdam UMC in het programma Op1 bekend.

Het plan is min of meer uit nood geboren door de coronapandemie, waardoor ic's heel snel al veel gegevens met elkaar zijn gaan delen. Volgens Gommers wordt big data in andere sectoren al 'veel toegepast', maar is de gezondheidssector daarin doorgaans "conservatief". Ook wijst Elbers op de concurrentie die er tussen de ziekenhuizen is. Maar 'corona heeft dat weggenomen'.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.